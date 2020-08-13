Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında AK Parti 'nin başarısı için dua eden herkesten Allah'tan razı olsun.

Bu parti Allah'ın rızasını, insanlığın sevgisini hedefleyerek kuruldu ve aynı anlayışla geldi.

Bizim hareketimiz bizim davamız, her şeyden önce Allah kelamını ve onun nesibini rehber edinmiştir.

Bu partinin kurucusu bizatihi milletimizin ta kendisidir. Şahsım başta olmak üzere partimizin tüm kademelerinde görev üstlenen herkes sorumluluğunun bizzat millete karşı olduğunu bilir.

AK Parti kuruluşundan bu güne yaptıkları ve duruşu ile Türk milletinin hayallerini gerçekleştiren, insanlığın önünde yeni kapılar açan bir parti kimliğine sahiptir.

Şahsi emellerinin peşinde düşenler oldu ve onlar siyaset tarihinin tozlu raflarında yerlerini aldılar.

Tarih boyunca yeni insanlığa istikametler kazandıran milletimiz 14 Ağustos tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurarak yeni bir hamle başlatmıştır. Bu davaya gönül verenler, tüm mazlumların hukukunu korumak için mücadele vermişlerdir.

"AK PARTİ MİLLETİMİZİN ÖZLEMLERİNDEN DOĞMUŞTUR"

Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek başladığımız yolculuğumuzu sürdürüyoruz. 19 yıl önce ne söylüyorsak, bugün de aynı şeyi söylüyoruz. AK Parti, milletimizin özlemlerinden ve taleplerinden doğmuştur. AK Parti, sadece milletimize yaslanan bir partidir.

AK Parti'nin hamurunu milletimiz yoğurmuştur, kumaşını millet dokumuştur. Bütün başarılarımızın bereketi ülkemize ve milletimize aittir.

Kendilerini milletin üstünde gören, bir avuç azgın azınlığın iş dünyasına çöreklendiği, bize tuzaklar kurduklarını dün gibi hatırlıyoruz. Provokatif cinayetlerle nasıl köşeye sıkıştırılmaya çalışıldığımız gözlerimizin önündedir.

Biz demokrasiye ne kadar sarılırsak sarılalım, karşımızdaki faşist kafa yine durmadı. Zamanı gelecek bazı şeyleri çok açık net ortaya koyacağız.

Milletin derdiyle dertlenenlerin kim olduğunu milletim bilecek.

Suriye'deki karışıkla birlikte, ülkemiz üzerine oynanan oyunlar farklı bir boyuta taşındı.

Oruç Reis'imize sakın saldırmayın, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar.

Gereken tedbirleri alarak ekonomimizi güçlendirdik. Ülkemiz salgın döneminde sahip olduğu alt yapının önemini ortaya koymuştur.

İnşa ettiğimiz şehir hastaneleri ile sağlık çıtamızı yukarı çıkardık. Konya 'da da resmi açılışını yapmadığımız bir hastanemiz var.

Biz göreve geldiğimizde lisans öğrencilere 45 Lira veriliyordu. Biz bunu 550