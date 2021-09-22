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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan New York’ta ‘Göbeklitepe’ paylaşımı

22 Eylül 2021 Çarşamba - 11:15 | Son Güncelleme : 22 09 2021 - 11:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’da yer alan ve ‘Tarihin Sıfır Noktası’ olarak adlandırılan Göbeklitepe’deki dikilitaşların bir suretinin New York’taki Birleşmiş Milletler binasının bahçesinde sergilenmeye başlandığını duyurdu.


Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şanlıurfa’da yer alan ve ‘Tarihin Sıfır Noktası’ olarak adlandırılan Göbeklitepe’deki dikilitaşların bir sureti, New York’taki Birleşmiş Milletler binasının bahçesinde sergilenmeye başladı. Ülkemize ve Şanlıurfa’mıza hayırlı olsun" dedi. 
 
 
BAKAN ERSOY: TÜM DÜNYAYA TANITMAYA DEVAM EDECEĞİZ 
 
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, "Bakanlığımızın girişimleriyle BM Yerleşkesi’nde sergilenen Göbeklitepe’deki P18 sütununun örneğini Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ziyaret ettik. Anadolu topraklarının tüm insanlık için önemini ortaya koyan Göbeklitepe’yi tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. 
 
 
 

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Recep Tayyip Erdoğan Göbeklitepe Birleşmiş Milletler
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