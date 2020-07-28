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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurban bayramı öncesi önemli uyarı

28 Temmuz 2020 Salı - 12:41 | Son Güncelleme : 28 07 2020 - 13:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının mezarını ziyaret etti. Erdoğan, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Bu yıl Kurban Bayramı öyle bir döneme rastladı ki, aynı zamanda Ayasofya Camii'mizin açılışıyla örtüştü. Bu da bizim için ayrı bir müjde." diyen Erdoğan, "Corona virüs olayına da bu bayramda çok ama çok dikkat edilmesini milletimden rica ediyorum." ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm  milletimin, tüm İslam dünyasının Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum." dedi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la gittiği Karacaahmet  Mezarlığı'nda, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan ile kayınvalidesi  Hayriye Gülbaran ve kayınpederi Cemal Gülbaran'ın mezarlarını ziyaret ederek, dua  etti.
 
Mezarlık çıkışında kendisine "İyi bayramlar." dileyen vatandaşlarla  bir süre sohbet eden Erdoğan, basın mensuplarının "Bayram mesajınız var mı?"  sorusu üzerine, "Değerli basın mensubu arkadaşlarım, her şeyden önce tüm  milletimin, tüm İslam dünyasının Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum." diye  konuştu.
 
 
Erdoğan, şöyle devam etti:
"Özellikle bizim bu dini bayramlarımız ağırlıklı olarak birliğin,  beraberliğin müjdecisi ve birer vesilesidir ve inanıyorum ki insanlığın birçok  sıkıntıları yaşadığı böyle bir dönemde, Kurban Bayramımız da bunlara vesile  teşkil edecektir. Aynı zamanda da tabii kurbanla beraber, fakir fukara, dar  gelirli, yoksul inşallah kurbanlarımızın etiyle de evler bu noktada  şenlenecektir. Tabii bu yıl Kurban Bayramı öyle bir döneme rastladı ki; aynı  zamanda Ayasofya Camii'mizin açılışıyla da örtüştü. Bu da bizim için ayrı bir  müjde. Ben bu vesileyle tekrar tüm milletimin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum.  Tüm aileler için sevinç, birlik, beraberlik vesilesi olmasını diliyorum."
 
Koronavirüs salgınına da özellikle dikkat edilmesini isteyen  Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu bayramda çok ama çok dikkat edilmesini milletimden  özellikle rica ediyorum. Malum diyoruz ya; özellikle, temizlik, maske, mesafe bu  konuya çok dikkat edeceğiz. Bu şekilde de limiti iyice aşağıya çekmemiz lazım ki  şu beladan kurtulalım." ifadesini kullandı.
 
 
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram corona virüs
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