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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş asgari ücret açıklaması

AA |  09 Aralık 2020 Çarşamba - 13:02 | Son Güncelleme : 09 12 2020 - 14:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. Erdoğan asgari ücret görüşmeleri için, "Temennimiz odur ki isabetli, hayırlı bir karar çıkar ve yola devam ederiz." derken AB'ye de olası yaptırımlar için net mesaj verdi, "Avrupa Birliği'nin nasıl bir adım atacağı bizim derdimiz değil. Türkiye'ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz."


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10-11  Aralık'taki AB Liderler Zirvesi'ne ilişkin, "Türkiye'ye yönelik yapılacak  herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz." dedi. 
 
Erdoğan, Azerbaycan'a yapacağı resmi ziyaret öncesinde, Esenboğa  Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu,  gazetecilerin sorularını cevapladı.
 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle  Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini ifade Erdoğan, şanlı  Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın 27 Eylül'de başlattığı saldırıların ardından  işgal altındaki Karabağ ve etrafındaki topraklarını kurtarmak üzere başarılı bir  harekat yaptığını anımsattı.
 
Erdoğan, Azerbaycan'ın kendi topraklarında verdiği 44 günlük destansı  bir vatan muharebesi sonucunda Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ı işgalden  "azad" eylediğini söyledi.
 
Cumhurbaşkanı Aliyev'in dirayetli liderliği ve Azerbaycan ordusunun  gösterdiği kahramanlığın bu zaferin kazanılmasındaki başlıca etken olduğunu  vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu süreçte Azerbaycan halkı tam bir dayanışma sergileyerek hiçbir  fedakarlıktan kaçınmamıştır. Ermenilerin sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini  hedef alan kalleş saldırılarına rağmen, Azerbaycan haklı mücadelesine gölge  düşürmemiştir. Savaş şartlarında dahi Türk ve Müslüman olmanın gerektirdiği  asaletten taviz vermeyen Azerbaycanlı kardeşlerimi şahsım, milletim adına tebrik  ediyorum. Canları pahasına Karabağ'ı işgalden kurtaran aziz şehitlerimize  Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize acil şifalar diliyorum.
 
44 gün süren çetin mücadeleler neticesinde hamdolsun bugün yıldız ve  hilal Karabağ semalarında gururla dalgalanıyor. Milletimiz ve Azerbaycanlı  kardeşlerimiz birlikte tüm Türk dünyası 30 yıllık adaletsizliğe son verilmiş  olmasının sevincini yaşıyor."
 
Erdoğan, Türkiye olarak ilk günden itibaren Azerbaycan'ın haklı  mücadelesine ellerindeki tüm imkanlarla  destek verdiklerini dile getirdi.
 
 
"Azerbaycan halkının haklı sevincine birlikte ortak olacağız"
Ortak tarih, kültür, inanç ve dil birliğinin gereği neyse onu yaparak,  Karabağ ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuşmasına katkı  sağladıklarına dikkati çeken Erdoğan, "Böylece milletimizi tek Parti CHP'sinin  1944 yılında Boraltan Köprüsü'nde ülkemize yaşattığı utançtan da kurtarmış olduk.  Can Azerbaycan'a olan desteğimiz, bundan sonra da devam edecektir. Yarın Bakü'de  düzenlenecek zafer törenlerine iştirak ederek, Azerbaycan halkının haklı  sevincine birlikte ortak olacağız. Ziyaretim sırasında gerçekleştireceğimiz  görüşmelerde önümüzdeki süreçte atılacak adımlara ilişkin fikir alışverişinde  bulunacağız." değerlendirmesinde bulundu.
 
Erdoğan, Azerbaycan'ı son olarak 25 Şubat 2020'de Yüksek Düzeyli  Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı vesilesiyle ziyaret ettiğini anımsattı.  Aradan geçen süre zarfında ikili ilişkilerde kaydedilen aşamaları, mevcut durumu  Aliyev ile ele alacaklarını anlatan Erdoğan, bu süre içinde Aliyev ile sık sık  telefon diplomasisi ile bir arada olduklarını aktardı.
 
"Salgınla ortak mücadele çalışmalarını gözden geçireceğiz"
Azerbaycan ile savunma sanayii alanındaki iş birliğinden güvenliğe,  terörle mücadeleye, enerjiden, ekonomi ve ticarete kadar çok geniş bir yelpazede  ilişkilerin olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Azerbaycan'ın kazandığı zafer ikili ilişkilerimizi ve iş birliğimizin  daha da ilerletilmesine zemin hazırlamıştır.  İşgal edilen topraklarının yeniden  imarı sürecinde de Azerbaycanlı kardeşlerimizin gerek altyapı gerek üst yapıya  yönelik çalışmalarda yanında olacağız. Bu vesileyle salgınla ortak mücadele  konusundaki çalışmaları da gözden geçireceğiz. Tüm bu alanlarda iş birliğimizi  geliştirmenin yollarını ele alırken ileriye dönük zemin teşkil edecek  değerlendirmelerde de bulunacağız. Ziyaretin, tek millet iki devlet şiarını temel  alan ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."
 
 
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklaması
Erdoğan, bir gazetecinin, "Günlerdir kamuoyunda CHP'deki taciz ve  tecavüz skandalları konuşuluyor ama CHP yönetiminden bu çerçevede bir yanıt  gelmedi ama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklaması geldi. Bu  açıklama gündem değiştirmeye yönelik midir? Şayet aday olursa Kılıçdaroğlu'nun  adaylığına ilişkin değerlendirmeniz nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi:
 
"Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir adım atacağı konusu bizim derdimiz değil.  Bu onun kendi derdidir. Yapmış olduğu açıklama da verdiği cevap da zaten çok  sulandırılmış bir cevaptır. Eğer aday olacaksa gerçekten böyle bir şey  düşünüyorsa bu partisi için de ülkemiz için de isabetli olur."
 
AB Liderler Zirvesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10-11 Aralık'ta ya Avrupa Birliği Liderler  Zirvesi'nde Türkiye'ye bir yaptırım çıkarsa tavrınız ne olur. Zirve öncesi  liderlere bir çağrınız olur mu?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:
"Türkiye'ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı, Türkiye'yi  çok fazla da ırgalamaz. Biz, resmi olarak 1963'ten bu yana AB bize zaten sürekli  yaptırım uyguluyor. Hiçbir zaman AB dürüst davranmamıştır. Hiçbir zaman AB  verdiği sözün arkasında durmamıştır. Ama biz o günden bugüne hep sabrettik. Hala  da sabrediyoruz. Şu anda atacakları adımlar, verecekleri kararlar nedir bunların  hepsini göreceğiz ama samimi olan, dürüst olan liderler zaten bu sürece yönelik  gayet dik duruyorlar ve Türkiye'ye karşı yapılacak bu tür yaklaşımlara da sıcak  bakmıyorlar."
 
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in açıklamalarının  hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Aslında sürekli masadan kaçanlar bunlar. Hiçbir  zaman bunlar masada durmadılar." ifadelerini kullandı. NATO Genel Sekreteri Jens  Stoltenberg'in Yunanistan'ı tekrar masaya çağırdığını ancak yine masadan  kaçtıklarını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:
 
"Ondan önceki süreçte de sürekli masadan kaçtılar. Özellikle de bir  farklı adım da örneğin 'Arnavutluk-Türkiye-Yunanistan arasında bir adım atılsın'  dendi bunda da yine ne yazık ki masaya gelmediler. Bu tür hep masadan kaçma, hep  yalan üzerine siyaset, böyle bir yaklaşımın içerisindeler. Biz ise dünden bugüne  nasıl dik durduysak bundan sonra da dimdik yolumuza devam ediyoruz. Doğu  Akdeniz'le alakalı olarak da bizler oradaki haklarımız neyse bu haklarımızı  korumaya devam edeceğiz, bunun yanında Kuzey Kıbrıs'ın haklarını sonuna kadar  korumaya devam edeceğiz, buralardan taviz vermemiz asla mümkün değildir. Ama eğer  Yunanistan gerçekten bir komşu olarak dürüst davranırsa bizler de masada olmaya  devam ederiz."
 
 
"Dünyada siyaset maalesef çok çirkin ilerliyor"
Erdoğan, bir gazetecinin ABD seçimleri sonrasında yeni yönetimle  birlikte Türkiye-ABD ilişkilerinde nasıl bir süreç beklediğini sorması üzerine,  "Ben Biden'la yabancı birisi değilim. Biden'la Obama döneminden de gayet iyi  tanışan birisiyim." karşılığını verdi.
 
Rahatsızlığı döneminde Joe Biden'ın kendisini evinde ziyaret ettiğini  anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Dünyada siyaset maalesef çok çirkin ilerliyor. Yani aklına herhangi  bir şey gelen, bakıyorsunuz hemen masaya yaptırımı getiriyor. Yani Türkiye ile  Amerika arasında nasıl bir süreç var, yani biz NATO'da beraber değil miyiz?  NATO'da iki önemli ülke değil miyiz? Yani bugün Amerika'dan sonra ilk 5'in  içerisinde yer alan NATO ülkelerinden bir tanesi Türkiye'dir ve bunu kendileri de  hep itiraf etmişlerdir. Şu anda ise maalesef bizim silah alımlarıyla alakalı  konularda attıkları adımları veya ifadeleri doğrusu şık bulmuyoruz. Özelliklede  şu anda Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda yaklaşımları doğru bulmuyoruz.  Ben şu anda yaptığımız, yapacağımız açıklamaları da erken buluyorum. Sayın Biden  şöyle görevi bir üstlensin, görevi üstlendikten sonra herhalde Sayın Biden'la da  oturup bazı şeyleri konuşacağız. Geçmişte gerek Türkiye'de gerek Amerika'da bir  araya gelip oturup konuştuğumuz gibi yine bunları konuşacağız. Biliyorsunuz  uluslar arasında özellikle hele hele siyasette çatışma olmaz, diplomaside  özellikle bu konular görüşülerek, anlaşarak bir yol bulunur. Sizin ülkenizden  birileri oralara negatif bazı şeyler sufle edebilir o önemli değil, onlar  siyasetin acemileridir zaten ama biz Amerika'yla bu süreci çok daha farklı bir  şekilde işleteceğimize inanıyorum."
 
"Bir teröristin asla önünün açılmasına yol vermeyiz"
Bir gazetecinin yargıda reformun gündeme gelmesi sonrasında Fetullahçı  Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin yeniden mülkiyet hakkı, malların geri iadesi gibi  söylemleri ile eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest  bırakılması gibi söylemlere ilişkin düşüncelerini sorması üzerine Cumhurbaşkanı  Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:
"Yani yargının işine müdahale etmek tabii benim haddime değil ama şunu  herkesin bilmesi lazım ki yani biz özellikle Selahattin Demirtaş gibi bir  teröristin bu noktada varsa sözde hakkını koruyacak değiliz ki böyle bir şey yok.  Ben inanıyorum ki bizim yargımız Selahattin Demirtaş gibi bir teröriste böyle bir  imkan hazırlamaz. Kaldı ki Kobani'nin faili odur, Diyarbakır'ın faili odur, Yasin  Börü'nün faili odur. Yani bunları görmezden mi geleceğiz, yargımız bunları  görmezden mi gelecek? Biz ne gerekiyorsa sonuna kadar bu mücadeleyi verir ve  böyle bir teröristin asla önünün açılmasına yol vermeyiz."
 
Mülkiyet hakları söylemlerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan,  "Mülkiyet hakları noktasında da durum aynı. Yani bunların mülkiyet hakkı diye bir  şeyi yok ki bunların bir defa bu millete, bu garip gurebaya, bu fakir fukaraya  ödemesi gereken çok büyük hesapları var. Yani bunca insanlar öldürüldü onların  mülkiyet hakları ne olacak? FETÖ de aynı şekilde bunca insanlar öldürüldü, şu  anda İngiltere'ye kaçmış olan zat, İngiltere'de bulunan zat acaba bunun bedelini  nasıl ödeyecek? Niye kaçak? Gel o zaman ülkende dur. Biz bunun mücadelesini  veriyoruz, vermeye de aynı şekilde devam edeceğiz." şeklinde konuştu.
 
 
"Bu yaklaşım asla affedilemez"
Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında  Paris Saint Germain ile oynadığı maçta dördüncü hakemin yardımcı antrenör Pierre  Webo'ya ırkçı ifadelerde bulunmasına ilişkin değerlendirmesi sorulan  Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fransa'daki, Başakşehir- Saint Germain maçında meydana  gelen bu hadise, Fransa'nın son dönemlerdeki özellikle ırkçı yaklaşımlarının,  ırkçı söylemlerinin yeni bir ifadesidir ve buradaki bu yaklaşım asla  affedilemez." yanıtını verdi.
 
Irkçı söylemle ilgili kendisinin ve Cumhurbaşkanlığı ile AK Parti  yetkililerinin de açıklamaları olduğunu hatırlatan Erdoğan, Medipol Başakşehir'in  sahadan çekilerek çok kararlı bir duruş sergilediğini vurguladı.
 
UEFA'nın, ırkçı söylemde bulunan maçın dördüncü hakemini görevden  almasına rağmen Medipol Başakşehir yöneticilerinin karara direnerek "Bizim için  bu yeterli olmaz" dediklerini ve UEFA'nın maçın dört hakeminin de değiştirilmesi  yönünde karar verdiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA'nın verdiği karar  sonrası maçın tekrarının kabul edildiğini belirtti.
 
Medipol Başakşehir'li Demba Ba ve diğer oyuncuların, bu noktada  kararlı duruş sergilediğini bildiren Erdoğan, "Fransa maalesef ırkçı söylemlerin,  ırkçı yaklaşımların yoğunlaştığı bir yer haline geldi ve temenni ederiz ki bu  akşamki bu maç gayet suhuletle biter ve böylece de yola aynı şekilde devam  ederiz." dedi.
 
"Asgari ücret çalışmaları"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücret konusunda işçi temsilcileri ve  muhalefet partileri beklentilerini açıkladı. Bu konuda hükümet nasıl bir çalışma  yürütüyor?" sorusunu şöyle cevapladı:
"Asgari ücret ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Aile, Çalışma ve  Sosyal Politikalar Bakanlığımız bu görüşmeleri işveren ve işçi kesimleriyle  yürütecek ve bu görüşmelerden sonra tabii durum bizim de önümüze gelecek. Ondan  sonra adımları birlikte atacağız, temennimiz odur ki isabetli, hayırlı bir karar  çıkar ve yola devam ederiz."

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