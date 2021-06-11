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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama: Kirli gündemlere itibar etmeden yolumuza devam edeceğiz

AA |  11 Haziran 2021 Cuma - 15:07 | Son Güncelleme : 11 06 2021 - 16:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nden video konferans yöntemiyle “Yukarı Afrin Barajı ve İsale Hattı”nın açılış töreninde konuştu.
Erdoğan, "Kirli gündemlerle ülkemizi eski istikrarsız ve güvensiz günlerine geri döndürmeye çalışanlara itibar etmeden, yönümüz hep geleceğe dönük olarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son 19  yılda 276 milyar liralık yatırımla 600 baraj, 423 gölet, 590 hidroelektrik  santrali, 1457 sulama tesisi, 262 içme suyu tesisi, 21 atık su tesisi inşa  ettiklerini belirterek, "Toplamda böylece 45 milyar metreküplük bir su depolama  hacmine sahip olduk. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla hayata  geçirdiğimiz bu yatırımlar olmasaydı Allah göstermesin çok ciddi sıkıntılar  yaşayabilirdik." dedi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden Kilis Yukarı Afrin Barajı  ve İçme Suyu İsale Hattı Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.
 
Buradaki konuşmasında barajın ve isale hattının hayırlı olmasını  dileyen Erdoğan, yaklaşık 38 milyon metreküplük su biriktirme hacmi olan barajın,  ülkenin kuraklık tehdidiyle karşı karşıya olduğu şu dönemde hayati bir yatırım  olarak hizmete girdiğini belirtti.
 
Erdoğan, şehre yıllık 19 milyon metreküp içme suyu sağlayacak 45  kilometrelik isale hattının da tamamlanmasıyla artık Kilis'in bu sorununun  tamamen çözüldüğünü kaydetti.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis'in hem kendi vatandaşlarıyla hem de  nüfusundan daha fazla sayıdaki misafirleriyle bir daha susuzluk çekmeyeceğini  dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Yatırım tutarı toplamda 500 milyonu bulan barajımızın ve isale  hattımızın ülkemize kazandırılmasında emeği geçen Bakanlığımızı, kurumlarımızı,  mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Bununla kalmadık Kilis'e modern  bir arıtma tesisinin yapımına da başladık. İnşallah bu yıl arıtma tesisi de  tamamlandığında Kilisli kardeşlerimiz hem yeterli hem de tertemiz içme suyuna  kavuşmuş olacaktır. Ayrıca geçtiğimiz 19 yılda Kilis'e 6 içme suyu tesisi, 2  baraj, 3 gölet, 5 sulama tesisi, 9 taşkın koruma tesisi kazandırdık. Milletimizin  huzuruna neredeyse her gün yeni bir yatırımla çıktığımız sürdürülebilir su  kaynakları yönetimi, dünya ile birlikte ülkemizde de güç geçtikçe önem kazanıyor. 
 
Ülke olarak sahip olduğumuz sınırlı su kaynaklarını en verimli şekilde  kullanmamız gerektiği gerçeğini asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Bunun yolu da  suyu barajlar vasıtasıyla biriktirerek ihtiyaç duyulduğu yerlerde ve vakitlerde  kullanmaktan geçiyor. İşte bu amaçla son 19 yılda 276 milyar liralık yatırımla  600 baraj, 423 gölet, 590 hidroelektrik santrali, 1457 sulama tesisi, 262 içme  suyu tesisi, 21 atık su tesisi inşa ettik. Toplamda böylece 45 milyar metreküplük  bir su depolama hacmine sahip olduk. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz  vasıtasıyla hayata geçirdiğimiz bu yatırımlar olmasaydı Allah göstermesin çok  ciddi sıkıntılar yaşayabilirdik."
 
"Elimizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirmekte kararlıyız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, halen 18 milyon nüfusa, 1,8 milyar metreküp su  teminini sağlayacak 90 içme suyu projesiyle ilgili yatırımların sürdüğünü  belirterek, şöyle devam etti:
"Hem topraklarımızın veriminin artırılması hem yerleşim yerlerimizdeki  içme suyu ihtiyacının karşılanması için, önümüze çıkan zorlukların hepsinin  üstesinden gelecek, ülkemizi önemli bir seviyeye de getirdik. Özellikle sulama  yatırımlarında hala katetmemiz gereken mesafe olduğunu biliyoruz. Ancak şu ana  kadar kurduğumuz altyapının ehemmiyetinin de farkındayız. İnşallah özellikle GAP  bölgemizdeki sulama yatırımlarını akılcı bir proje yönetimiyle hızlı bir şekilde  tamamlayarak yaptığımız yatırımların meyvelerini almaya başlayacağız. Ülkemizin  en büyük avantajı bu konularda iyi yetişmiş, bilgili, ehliyet sahibi insan  kaynağına sahip olmasıdır. Dünyanın her alanda olduğu gibi su yönetimi konusunda  da yeni bir evreye girmeye başladığı şu dönemde elimizdeki imkanları en iyi  şekilde değerlendirmekte kararlıyız."
 
İnsanlığın yaradılıştan beri temel ihtiyaçları olan gıda, barınma,  güvenlik gibi başlıkları kendilerinin de hizmet siyasetinin esasları olarak  belirlediklerini dile getiren Erdoğan, tarım sektörüne verdikleri destekleri  sürekli artırarak sadece vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamakla kalmadıklarını,  ülkeyi önemli bir gıda ihracatçısı haline getirdiklerini söyledi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkedeki konutların üçte ikisinden fazlasına  denk gelen 12 milyon konutun dönemlerinde inşa edildiğini, bunların 1 milyonunun  da doğrudan TOKİ tarafından yapıldığını aktararak, şunları aktardı:
"Verdiğimiz kararlı mücadeleyle Türkiye'yi terör örgütlerinin ve suç  çetelerinin tasallutundan kurtardık. Hayata geçirdiğimiz reformlarla demokrasiyi,  hukuku, hak ve özgürlükleri geliştirme gayretimizi şimdi yeni ve sivil bir  anayasayla taçlandırmaya hazırlanıyoruz. Sadece bu başlıklarla bile ülkemizin  nereden nereye geldiğini vicdan ve insaf sahibi herkes kabul edecektir."
 
 
Bugüne kadar gerçekleştirdikleri çalışmaların ne derece kritik  olduğunun, Türkiye 2023 hedeflerine yaklaştıkça daha iyi anlaşıldığını kaydeden  Erdoğan, salgın döneminde sağlık alt yapısının önemine hep birlikte şahit  olunduğunu dile getirdi.
 
Erdoğan, şöyle devam etti:
"İnşa ettiğimiz barajların, sulama ve içme suyu tesislerinin önemini  de iklim değişikliklerinin etkisi arttıkça beraberce yaşayıp göreceğiz. Gelişmiş  ülkelerin dahi en küçük bir kriz durumunda siyasi ve ekonomik olarak nasıl  faşizan yöntemlere başvurduğunu hep birlikte takip ettik. Türkiye darbe girişimi  dahil ne yaşarsa yaşasın demokratik hukuk devleti ilkelerine olan bağlılığından,  ekonomisini ayakta tutma iradesinden, serbest piyasa kurallarından asla taviz  vermemiştir. Eser ve hizmet siyasetiyle ülkemizi bugünlere getirdik. İnşallah  geleceğe de aynı şekilde taşıyacağız. Eski Türkiye alışkanlıklarıyla milletimizin  demokratik ve ekonomik kazanımlarına göz dikenlere asla geçit vermeyeceğiz"
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınırın hemen ötesinde yaşanan acıları,  zulümleri ve kayıpları Kilislilerin çok iyi bildiğini vurgulayarak, aynı  senaryoyu Türkiye'de de oynamak isteyenlerin sinsi oyunlarını birer birer bozarak  bugünlere geldiklerini kaydetti.
 
"Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlama konusunda  kararlılığımız katidir"
Erdoğan, bundan sonra da milletle beraber sahip olunan güven, huzur ve  refah ikliminin değerini bilerek hedeflere doğru yürümeyi sürdüreceklerini  belirterek, şunları söyledi:
"Kirli gündemlerle ülkemizi eski istikrarsız ve güvensiz günlerine  geri döndürmeye çalışanlara itibar etmeden yönümüz hep geleceğe dönük olarak  yolumuza devam edeceğiz. Salgınla birlikte ortaya çıkan küresel kriz ülkemizin  önünde ne kadar büyük fırsatlar bulunduğu bir kez daha ortaya koymuştur. Dünyanın  en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine ulaşmaya artık çok daha yakınız.  Konjonktürel sıkıntıları yakında geride bırakacağımızdan, yapısal reformlarla da  kalıcı kazanımlar elde edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Kendimizle  birlikte coğrafyamızdaki tüm dostlarımızın ve kardeşlerimizin de umudu olan büyük  ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlama konusunda kararlılığımız katidir."
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendi ülkelerindeki saldırılardan  kaçarak hayatlarını Türkiye'nin şehirlerinde sürdürenlere hitaben "Allah biz  kullarına sabredenlerle beraber olduğunu, her zorluğun arkasından muhakkak bir  kolaylık geleceğini vaat ediyor. Mazlumun ahı zalimin zulmüne mutlaka üstün  gelecektir." ifadelerini kullandı.
 
Suriye'nin sınırlara yakın bölgelerinin önemli kısmını güvenli hale  getirdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Komşumuz Suriye'nin kendi toprak bütünlüğü ve  siyasi birliği esasında yeniden aydınlık bir geleceğe kavuşması için her türlü  çabayı göstermeye devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun." dedi.
 
Erdoğan, Kilis Yukarı Afrin Barajı ve İçme Suyu İsale Hattı'nın  hayırlı olmasını dileyerek, eserin ülkeye kazandırılmasında emeği geçenleri  tebrik etti.
 
Açılış töreni
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından Yukarı Afrin Barajı tören  alanıyla canlı bağlantı gerçekleştirdi. Tarım ve Köyişleri Bakanı Bekir  Pakdemirli'den bilgi alan Erdoğan, "Bu muhteşem yatırım sebebiyle 'ömrünüz su  gibi aziz olsun' diyor ve butonlara basıyoruz." dedi.
 
Barajın hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan'ın "Ya Allah  Bismillah" demesinin ardından Yukarı Afrin Barajı'nın açılışını gerçekleştirecek  butonlara basıldı.

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