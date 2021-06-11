Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama: Kirli gündemlere itibar etmeden yolumuza devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nden video konferans yöntemiyle “Yukarı Afrin Barajı ve İsale Hattı”nın açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "Kirli gündemlerle ülkemizi eski istikrarsız ve güvensiz günlerine geri döndürmeye çalışanlara itibar etmeden, yönümüz hep geleceğe dönük olarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , son 19 yılda 276 milyar liralık yatırımla 600 baraj, 423 gölet, 590 hidroelektrik santrali, 1457 sulama tesisi, 262 içme suyu tesisi, 21 atık su tesisi inşa ettiklerini belirterek, "Toplamda böylece 45 milyar metreküplük bir su depolama hacmine sahip olduk. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla hayata geçirdiğimiz bu yatırımlar olmasaydı Allah göstermesin çok ciddi sıkıntılar yaşayabilirdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden Kilis Yukarı Afrin Barajı ve İçme Suyu İsale Hattı Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Buradaki konuşmasında barajın ve isale hattının hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, yaklaşık 38 milyon metreküplük su biriktirme hacmi olan barajın, ülkenin kuraklık tehdidiyle karşı karşıya olduğu şu dönemde hayati bir yatırım olarak hizmete girdiğini belirtti.

Erdoğan, şehre yıllık 19 milyon metreküp içme suyu sağlayacak 45 kilometrelik isale hattının da tamamlanmasıyla artık Kilis'in bu sorununun tamamen çözüldüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis'in hem kendi vatandaşlarıyla hem de nüfusundan daha fazla sayıdaki misafirleriyle bir daha susuzluk çekmeyeceğini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yatırım tutarı toplamda 500 milyonu bulan barajımızın ve isale hattımızın ülkemize kazandırılmasında emeği geçen Bakanlığımızı, kurumlarımızı, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Bununla kalmadık Kilis'e modern bir arıtma tesisinin yapımına da başladık. İnşallah bu yıl arıtma tesisi de tamamlandığında Kilisli kardeşlerimiz hem yeterli hem de tertemiz içme suyuna kavuşmuş olacaktır. Ayrıca geçtiğimiz 19 yılda Kilis'e 6 içme suyu tesisi, 2 baraj, 3 gölet, 5 sulama tesisi, 9 taşkın koruma tesisi kazandırdık. Milletimizin huzuruna neredeyse her gün yeni bir yatırımla çıktığımız sürdürülebilir su kaynakları yönetimi, dünya ile birlikte ülkemizde de güç geçtikçe önem kazanıyor.

Ülke olarak sahip olduğumuz sınırlı su kaynaklarını en verimli şekilde kullanmamız gerektiği gerçeğini asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Bunun yolu da suyu barajlar vasıtasıyla biriktirerek ihtiyaç duyulduğu yerlerde ve vakitlerde kullanmaktan geçiyor. İşte bu amaçla son 19 yılda 276 milyar liralık yatırımla 600 baraj, 423 gölet, 590 hidroelektrik santrali, 1457 sulama tesisi, 262 içme suyu tesisi, 21 atık su tesisi inşa ettik. Toplamda böylece 45 milyar metreküplük bir su depolama hacmine sahip olduk. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla hayata geçirdiğimiz bu yatırımlar olmasaydı Allah göstermesin çok ciddi sıkıntılar yaşayabilirdik."

"Elimizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirmekte kararlıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, halen 18 milyon nüfusa, 1,8 milyar metreküp su teminini sağlayacak 90 içme suyu projesiyle ilgili yatırımların sürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Hem topraklarımızın veriminin artırılması hem yerleşim yerlerimizdeki içme suyu ihtiyacının karşılanması için, önümüze çıkan zorlukların hepsinin üstesinden gelecek, ülkemizi önemli bir seviyeye de getirdik. Özellikle sulama yatırımlarında hala katetmemiz gereken mesafe olduğunu biliyoruz. Ancak şu ana kadar kurduğumuz altyapının ehemmiyetinin de farkındayız. İnşallah özellikle GAP bölgemizdeki sulama yatırımlarını akılcı bir proje yönetimiyle hızlı bir şekilde tamamlayarak yaptığımız yatırımların meyvelerini almaya başlayacağız. Ülkemizin en büyük avantajı bu konularda iyi yetişmiş, bilgili, ehliyet sahibi insan kaynağına sahip olmasıdır. Dünyanın her alanda olduğu gibi su yönetimi konusunda da yeni bir evreye girmeye başladığı şu dönemde elimizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirmekte kararlıyız."

İnsanlığın yaradılıştan beri temel ihtiyaçları olan gıda, barınma, güvenlik gibi başlıkları kendilerinin de hizmet siyasetinin esasları olarak belirlediklerini dile getiren Erdoğan, tarım sektörüne verdikleri destekleri sürekli artırarak sadece vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamakla kalmadıklarını, ülkeyi önemli bir gıda ihracatçısı haline getirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkedeki konutların üçte ikisinden fazlasına denk gelen 12 milyon konutun dönemlerinde inşa edildiğini, bunların 1 milyonunun da doğrudan TOKİ tarafından yapıldığını aktararak, şunları aktardı:

"Verdiğimiz kararlı mücadeleyle Türkiye'yi terör örgütlerinin ve suç çetelerinin tasallutundan kurtardık. Hayata geçirdiğimiz reformlarla demokrasiyi, hukuku, hak ve özgürlükleri geliştirme gayretimizi şimdi yeni ve sivil bir anayasayla taçlandırmaya hazırlanıyoruz. Sadece bu başlıklarla bile ülkemizin nereden nereye geldiğini vicdan ve insaf sahibi herkes kabul edecektir."