Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama: Kirli gündemlere itibar etmeden yolumuza devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son 19 yılda 276 milyar liralık yatırımla 600 baraj, 423 gölet, 590 hidroelektrik santrali, 1457 sulama tesisi, 262 içme suyu tesisi, 21 atık su tesisi inşa ettiklerini belirterek, "Toplamda böylece 45 milyar metreküplük bir su depolama hacmine sahip olduk. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla hayata geçirdiğimiz bu yatırımlar olmasaydı Allah göstermesin çok ciddi sıkıntılar yaşayabilirdik." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden Kilis Yukarı Afrin Barajı ve İçme Suyu İsale Hattı Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.
Buradaki konuşmasında barajın ve isale hattının hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, yaklaşık 38 milyon metreküplük su biriktirme hacmi olan barajın, ülkenin kuraklık tehdidiyle karşı karşıya olduğu şu dönemde hayati bir yatırım olarak hizmete girdiğini belirtti.
Erdoğan, şehre yıllık 19 milyon metreküp içme suyu sağlayacak 45 kilometrelik isale hattının da tamamlanmasıyla artık Kilis'in bu sorununun tamamen çözüldüğünü kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis'in hem kendi vatandaşlarıyla hem de nüfusundan daha fazla sayıdaki misafirleriyle bir daha susuzluk çekmeyeceğini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Yatırım tutarı toplamda 500 milyonu bulan barajımızın ve isale hattımızın ülkemize kazandırılmasında emeği geçen Bakanlığımızı, kurumlarımızı, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Bununla kalmadık Kilis'e modern bir arıtma tesisinin yapımına da başladık. İnşallah bu yıl arıtma tesisi de tamamlandığında Kilisli kardeşlerimiz hem yeterli hem de tertemiz içme suyuna kavuşmuş olacaktır. Ayrıca geçtiğimiz 19 yılda Kilis'e 6 içme suyu tesisi, 2 baraj, 3 gölet, 5 sulama tesisi, 9 taşkın koruma tesisi kazandırdık. Milletimizin huzuruna neredeyse her gün yeni bir yatırımla çıktığımız sürdürülebilir su kaynakları yönetimi, dünya ile birlikte ülkemizde de güç geçtikçe önem kazanıyor.
Ülke olarak sahip olduğumuz sınırlı su kaynaklarını en verimli şekilde kullanmamız gerektiği gerçeğini asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Bunun yolu da suyu barajlar vasıtasıyla biriktirerek ihtiyaç duyulduğu yerlerde ve vakitlerde kullanmaktan geçiyor. İşte bu amaçla son 19 yılda 276 milyar liralık yatırımla 600 baraj, 423 gölet, 590 hidroelektrik santrali, 1457 sulama tesisi, 262 içme suyu tesisi, 21 atık su tesisi inşa ettik. Toplamda böylece 45 milyar metreküplük bir su depolama hacmine sahip olduk. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla hayata geçirdiğimiz bu yatırımlar olmasaydı Allah göstermesin çok ciddi sıkıntılar yaşayabilirdik."
"Elimizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirmekte kararlıyız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, halen 18 milyon nüfusa, 1,8 milyar metreküp su teminini sağlayacak 90 içme suyu projesiyle ilgili yatırımların sürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:
"Hem topraklarımızın veriminin artırılması hem yerleşim yerlerimizdeki içme suyu ihtiyacının karşılanması için, önümüze çıkan zorlukların hepsinin üstesinden gelecek, ülkemizi önemli bir seviyeye de getirdik. Özellikle sulama yatırımlarında hala katetmemiz gereken mesafe olduğunu biliyoruz. Ancak şu ana kadar kurduğumuz altyapının ehemmiyetinin de farkındayız. İnşallah özellikle GAP bölgemizdeki sulama yatırımlarını akılcı bir proje yönetimiyle hızlı bir şekilde tamamlayarak yaptığımız yatırımların meyvelerini almaya başlayacağız. Ülkemizin en büyük avantajı bu konularda iyi yetişmiş, bilgili, ehliyet sahibi insan kaynağına sahip olmasıdır. Dünyanın her alanda olduğu gibi su yönetimi konusunda da yeni bir evreye girmeye başladığı şu dönemde elimizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirmekte kararlıyız."
İnsanlığın yaradılıştan beri temel ihtiyaçları olan gıda, barınma, güvenlik gibi başlıkları kendilerinin de hizmet siyasetinin esasları olarak belirlediklerini dile getiren Erdoğan, tarım sektörüne verdikleri destekleri sürekli artırarak sadece vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamakla kalmadıklarını, ülkeyi önemli bir gıda ihracatçısı haline getirdiklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkedeki konutların üçte ikisinden fazlasına denk gelen 12 milyon konutun dönemlerinde inşa edildiğini, bunların 1 milyonunun da doğrudan TOKİ tarafından yapıldığını aktararak, şunları aktardı:
"Verdiğimiz kararlı mücadeleyle Türkiye'yi terör örgütlerinin ve suç çetelerinin tasallutundan kurtardık. Hayata geçirdiğimiz reformlarla demokrasiyi, hukuku, hak ve özgürlükleri geliştirme gayretimizi şimdi yeni ve sivil bir anayasayla taçlandırmaya hazırlanıyoruz. Sadece bu başlıklarla bile ülkemizin nereden nereye geldiğini vicdan ve insaf sahibi herkes kabul edecektir."
Bugüne kadar gerçekleştirdikleri çalışmaların ne derece kritik olduğunun, Türkiye 2023 hedeflerine yaklaştıkça daha iyi anlaşıldığını kaydeden Erdoğan, salgın döneminde sağlık alt yapısının önemine hep birlikte şahit olunduğunu dile getirdi.
Erdoğan, şöyle devam etti:
"İnşa ettiğimiz barajların, sulama ve içme suyu tesislerinin önemini de iklim değişikliklerinin etkisi arttıkça beraberce yaşayıp göreceğiz. Gelişmiş ülkelerin dahi en küçük bir kriz durumunda siyasi ve ekonomik olarak nasıl faşizan yöntemlere başvurduğunu hep birlikte takip ettik. Türkiye darbe girişimi dahil ne yaşarsa yaşasın demokratik hukuk devleti ilkelerine olan bağlılığından, ekonomisini ayakta tutma iradesinden, serbest piyasa kurallarından asla taviz vermemiştir. Eser ve hizmet siyasetiyle ülkemizi bugünlere getirdik. İnşallah geleceğe de aynı şekilde taşıyacağız. Eski Türkiye alışkanlıklarıyla milletimizin demokratik ve ekonomik kazanımlarına göz dikenlere asla geçit vermeyeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınırın hemen ötesinde yaşanan acıları, zulümleri ve kayıpları Kilislilerin çok iyi bildiğini vurgulayarak, aynı senaryoyu Türkiye'de de oynamak isteyenlerin sinsi oyunlarını birer birer bozarak bugünlere geldiklerini kaydetti.
"Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlama konusunda kararlılığımız katidir"
Erdoğan, bundan sonra da milletle beraber sahip olunan güven, huzur ve refah ikliminin değerini bilerek hedeflere doğru yürümeyi sürdüreceklerini belirterek, şunları söyledi:
"Kirli gündemlerle ülkemizi eski istikrarsız ve güvensiz günlerine geri döndürmeye çalışanlara itibar etmeden yönümüz hep geleceğe dönük olarak yolumuza devam edeceğiz. Salgınla birlikte ortaya çıkan küresel kriz ülkemizin önünde ne kadar büyük fırsatlar bulunduğu bir kez daha ortaya koymuştur. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine ulaşmaya artık çok daha yakınız. Konjonktürel sıkıntıları yakında geride bırakacağımızdan, yapısal reformlarla da kalıcı kazanımlar elde edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Kendimizle birlikte coğrafyamızdaki tüm dostlarımızın ve kardeşlerimizin de umudu olan büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlama konusunda kararlılığımız katidir."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendi ülkelerindeki saldırılardan kaçarak hayatlarını Türkiye'nin şehirlerinde sürdürenlere hitaben "Allah biz kullarına sabredenlerle beraber olduğunu, her zorluğun arkasından muhakkak bir kolaylık geleceğini vaat ediyor. Mazlumun ahı zalimin zulmüne mutlaka üstün gelecektir." ifadelerini kullandı.
Suriye'nin sınırlara yakın bölgelerinin önemli kısmını güvenli hale getirdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Komşumuz Suriye'nin kendi toprak bütünlüğü ve siyasi birliği esasında yeniden aydınlık bir geleceğe kavuşması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun." dedi.
Erdoğan, Kilis Yukarı Afrin Barajı ve İçme Suyu İsale Hattı'nın hayırlı olmasını dileyerek, eserin ülkeye kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik etti.
Açılış töreni
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından Yukarı Afrin Barajı tören alanıyla canlı bağlantı gerçekleştirdi. Tarım ve Köyişleri Bakanı Bekir Pakdemirli'den bilgi alan Erdoğan, "Bu muhteşem yatırım sebebiyle 'ömrünüz su gibi aziz olsun' diyor ve butonlara basıyoruz." dedi.
Barajın hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan'ın "Ya Allah Bismillah" demesinin ardından Yukarı Afrin Barajı'nın açılışını gerçekleştirecek butonlara basıldı.