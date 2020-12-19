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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 2023 çıkışı...

AA |  19 Aralık 2020 Cumartesi - 14:14 | Son Güncelleme : 19 12 2020 - 15:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.
Erdoğan, "2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır. İnşallah milletimize verdiğimiz her sözü tutarak 2023'e alnımızın akıyla ulaşacağız" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey  Marmara Otoyolu'nun İstanbul'un her iki istikametinde de araç trafiğinde çok  büyük rahatlama sağlayacağını, şu ana kadar açılan kısımlarda bu faydayı zaten  görmeye başladıklarını söyledi. 
 
Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni'ne Vahdettin  Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.
 
Açılışı yapılan TEM İzmit 1 Kavşağı Akyazı arasındaki kısmının ülkeye,  bölge ve şehirlere hayırlı olmasını temennisinde bulunan Erdoğan, hizmete açılan  kısmın uzunluğunun bağlantı yollarıyla birlikte 68 kilometreyi geçtiğini  kaydetti.
 
Erdoğan, projede şimdiye kadar hizmete verilen yolların toplam  uzunluğunun ise 389,3 kilometreyi bulduğunu dile getirerek, Kuzey Marmara  Otoyolu'nun 2016 Odayeri-Paşaköyle başlayan ve etap etap bugüne kadar devam eden  kısımlarının açılışında son bir bölüm daha kaldığını anlattı.
 
 
Bu son kısmın da önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde tamamlanacağını  belirten Erdoğan, "Yatırım bedeli 3,1 milyar dolar olan bu kesimin ülkemiz  ekonomisine sadece vakit ve akaryakıt tasarrufundan sağlayacağı yıllık katkı 2,5  milyar liradır. Bugün açılışını yaptığımız bölümün maliyeti de 431 milyon doları  buluyor. Bu otoyol İstanbul'un her iki istikametinde de araç trafiğinde çok büyük  rahatlama sağlayacaktır. Şu ana kadar açılan kısımlarda bu faydayı zaten görmeye  başladık." diye konuştu.
 
Erdoğan, İstanbul İzmir Otoyolu ve TEM Otoyolu ile çeşitli noktalarda  kurulan bağlantı sayesinde vatandaşlara her istikamet için hızlı ve konforlu  ulaşım alternatiflerini sunduklarını kaydetti.
 
İnşası süren Kınalı, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir otoyolunun da  bitmesiyle Marmara Bölgesi'ni çepeçevre saran otoyol ağının tamamlanacağını dile  getiren Erdoğan, bu otoyol güzergahlarındaki Yavuz Sultan Selim Köprüsü,  Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi abide eserlerin de unutulmaması  gerektiğini vurguladı.
 
Erdoğan, bu tür yapıların ulaşım işlevi yanında ülken ve şehirlerin  sembolü haline dönüşen eserler olduğu belirterek, şöyle devam etti:
"Üretim ve ticaret gücüyle Türkiye'nin adeta kalbi konumundaki Marmara  Bölgemizin ve onun merkezinde yer alan İstanbul'un geleceğini şekillendirecek bu  önemli yatırımların her aşamasını bizzat takip ediyoruz. Ülkemize eser  kazandırmaktan daha büyük bir siyaset, daha büyük bir hizmet, daha büyük bir  şeref olmadığına inanıyorum. Belediye başkanlığımdan itibaren her anımı eser ve  hizmet siyasetiyle geçirmiş birisi olarak bu tür açılış programlarına iştirak  etmekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Rabbime ülkeme ve milletime böylesine  büyük eserler kazandırılmasına vesile olduğum için her gün hamd ediyorum. Kuzey  Marmara Otoyolu'nun ülkemize kazandırılmasında emeğe geçen bakanlığımızı,  kurumlarımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik  ediyorum."
 
 
"Otoyol uzunluğumuzu neredeyse ikiye katladık"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kara, hava, deniz ve demir  yollarıyla ulaşımın kalkınmanın temel altyapılarının başında geldiğini  belirterek, insanlar ve ürünlerin ülke içinde her yere hızlı bir şekilde  ulaşamadığında, orada kalkınma ve refah olmayacağını söyledi.
 
Türkiye'nin uzunca bir süre diğer altyapılarla birlikte ulaşım  konusundaki eksikliklerinin sıkıntılarını yaşadığını dile getiren Erdoğan, şöyle  konuştu:
"İktidara geldiğimizde ülkemizde sadece 6 bin 100 kilometre bölünmüş  yol vardı. Biz bu mesafeyi 28 bin kilometreye kadar çıkardık. Otoyol uzunluğumuzu  neredeyle ikiye katladık. Karayolu tünellerinin sayısı 83 ilaveyle 395'i,  uzunluğu da 473 kilometre ilaveyle 523 kilometreyi buldu. Sadece ulaştırma  yatırımları için 18 yılda 880 milyar liranın üzerinde bir kaynak kullandık.  Demiryollarında ülkemizi hızlı ve yüksek hızlı tren hatlarıyla tanıştırdık.  İnşallah önümüzdeki yıl Ankara-Sivas hızlı tren hattını da hizmete açıyoruz.  Bununla kalmadık. Mevcut demiryolu ağımızın tamamına yakınını neredeyse sıfırdan  yapmışçasına yeniledik, modernize ettik."
 
Erdoğan, şehirlerin pek çoğunda raylı sistem hatları, metrolar,  tramvay hatları kurduklarını, hava yolunda 24 olan mevcuda 30 yeni havalimanı  daha ekleyerek ülkenin her köşesine uçakla seyahati mümkün hale getirdiklerini  aktardı.
 
Liman yatırımlarıyla deniz yollarını ülkenin önemli ulaşım ve ticaret  hatları arasına sokmanın gayreti içerisinde olduklarını dile getiren Erdoğan,  "Tek tek sıralamaya kalksak saatlerin, günlerin yetmeyeceği yatırımlarla  Türkiye'nin ulaşım altyapısını 2023 hedeflerimize uygun hale getirdik. Halen  devam eden projelerimizin de devreye girmesiyle ülkemizi salgın sonrası dönemin  üretim ve ticaret merkezi haline getirme gayretimizi daha da ileri taşıyacağız."  diye konuştu.
 
Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için ihtiyaç duyulan altyapıyı  tamamladıkça ülkenin yerli ve uluslararası yatırımcılar için giderek artan bir  cazibe merkezi haline dönüşmeye başladığını dile getiren Erdoğan, "Bugüne kadar  220 milyar dolarlık uluslararası yatırım çekmiş olmamız bunun en büyük ispatıdır.  Ama asıl büyük atılımı önümüzdeki döneme bekliyoruz. ülkemizin siyasi ve ekonomik  bağımsızlığını güçlendirdikçe, önümüze çıkartılan engelleri daha kolay aşmaya  başladık." dedi
 
İçeride ve dışarıda yılların alışkanlıklarını değiştirmenin kolay  olmadığını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:
"Terör örgütlerini kullanmaktan, darbe girişimlerine, siyasi ve  ekonomik tuzaklardan, yaptırımlara kadar her yöntemi kullanarak ülkemizin önünü  kesmeye çalıştılar. Hamdolsun şu ana kadar başarılı olamadılar. Türkiye'nin  egemenlik haklarını kullanmaktan asla tereddüt göstermeyecek bir ülke olduğunu  kabul ettirmekte kararlıyız. Bizimle eşit şartlarda oturup, konuşmaya, adil  tekliflerle anlaşmaya hazır olan herkese kapımız da gönlümüz de açıktır.  Tehditle, dayatmayla, riyakarlıkla, ayak oyunlarıyla ülkemize diz çöktürme  gayreti içinde olanlara söylüyoruz, sizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam  edeceğiz. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bugünlere getirdiğimiz  mücadeleyi zafere ulaştırana kadar durmayacağız. Bu yolda en büyük güç kaynağımız  milletimizin birliği, beraberliği, kardeşliğidir. Nice badireleri atlatmamızı  sağlayan bu kardeşlik iklimine sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz."
 
 
"Eser, hizmet, proje konusunda herkesle yarışmaya hazırız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısır hesapların ürünü siyaset ve toplum  mühendisliklerinin ülkeye her bakımdan ağır maliyetleri olduğunu belirterek,  Türkiye'nin bir kez daha böyle bir cenderenin içine sokulmasına milletin izin  vermeyeceğine dikkati çekti.
 
Eser, hizmet, proje konusunda herkesle yarışmaya, herkesle rekabet  etmeye hazır olduklarını dile getiren Erdoğan, bunun dışındaki hiçbir çekişmenin  ülkeye faydasının olmadığına inandıklarını, onun için de "Halka hizmet Hakka  hizmettir" düsturuyla tüm vakit ve enerjilerini yatırımların takibine  ayırdıklarını, milletin de kendilerinden beklentisinin bu olduğunu bildiklerini  kaydetti.
 
Erdoğan, "Biz insanımıza hizmet etmenin heyecanını özellikle yaşarken,  en çok üzüldüğümüz konu birilerinin ülkenin felaketinden medet uman bir  psikolojiye özellikle dayanması veya böyle bir psikolojiyle hareket etmesidir.  Tek umutları Türkiye'nin tökezlemesi, Türk milletinin sıkıntıya girmesi olan bu  kifayetsiz muhterisleri artık biz de milletim de çok iyi tanıyoruz." diyerek,  konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Geçtiğimiz günlerde Çin'e yolcu ettiğimiz ve ihracatımız açısından  kritik önemdeki yük treni hadisesinde bu zihniyeti bir kez daha gördük.  İstanbul'dan hareket eden trenimiz Marmaray'ı, Kars-Tiflis-Bakü hattını, Hazar  geçişini kullanarak iki kıta, iki deniz ve 5 ülke kat edip hedefine ulaşacaktı.  Bizzat bakanımız tarafından Çerkezköy'den uğurlanan ihracat trenimiz rutin gümrük  işlemleri için Halkalı'ya geliyor. Treni Halkalı'da gören birileri hemen ortalığı  ayağa kaldırdı. Trenle ilgili olmadık tezviratları sosyal medyadan piyasaya  sürdüler. Bakanlığa sorsalar sebebini anında öğrenecekleri çok basit bir konuyu  sırf hükümete saldırmak için kullanmaya çalıştılar. Halkalı'daki gümrük  işlemlerini tamamlayan trenimiz uğradığı her durakta konum atarak 12 gün sonra  Çin'e ulaştı. Böylece ülkemizin dış ticaretini ve küresel ticaretteki konumunu  güçlendirecek çok önemli bir adım daha başarıyla atılmış oldu. Bu, kendini vatana  ait hisseden, kendini bu milletin bir parçası olarak gören herkesin sevinçle  karşılaması gereken bir olaydır. Türkiye'nin kıtalararası ticarette ana  kavşaklardan biri olması 83 milyonun tamamına fayda sağlayacak büyük bir  başarıdır. Böylesi önemli bir başarı karşısında üzüntüsünü gizleme gereği dahi  duymayan zihniyetin bu ülkeyle gönül bağı kopmuş demektir."
 
"Milletimize verdiğimiz her sözü tutarak 2023'e alnımızın akıyla  ulaşacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı çarpık anlayışın özellikle yansımalarına  sınır ötesi harekatlardan terörle mücadele operasyonlarına, ekonomiye yönelik  saldırılardan uğranılan siyasi haksızlıklara kadar her konuda rastlamanın mümkün  olduğuna işaret ederek, "Hamdolsun milletimiz tüm bunları görüyor ve herkesi hak  ettiği konuma oturtuyor. Biz Türkiye için çalışmaya, üretmeye, mücadele etmeye  devam edeceğiz. İşte dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2021 bütçemiz kabul  edildi ve bu vesileyle komisyondan genel kurula kadar her aşamasında bütçeye  katkı veren tüm milletvekillerine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.  Cumhur İttifakı olarak sergilediğimiz güçlü dayanışmayla başta Sayın Bahçeli  olmak üzere ülkemize ve milletimize hizmet vasıtası olarak gördüğümüz bütçe  sürecinin sağlıklı bir şekilde yürümesini sağladık. Bu vesileyle attığımız bu  adımda, adı millet olan aslında zillet durumuna düşmüş PKK terör örgütüyle iç içe  olanlara da sesleniyorum; şunu iyi bilin 2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer  yılı olacaktır. İnşallah milletimize verdiğimiz her sözü tutarak 2023'e alnımızın  akıyla ulaşacağız."
 
Gaziantep'te hastanede çıkan yangın
Erdoğan, Gaziantep'te özel bir hastanende tüp patlaması sonucunda 9  can kaybının olduğunu dile getirerek, "Allah'tan bu vatandaşlarıma, bu  kardeşlerime rahmet diliyorum. Tüm yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Rabbim  bizleri bu tür felaketlerden muhafaza etsin diyorum." dedi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından kurdele kesimine  geçildi. Erdoğan, tören alanında bulunan kişilerin isimlerini sayarak, açılışın  ardından kurdelenin kesildiği makasların anı olarak saklanmasını istedi.
 
Erdoğan, açılış sırasında "İnşallah 'Yol medeniyettir' ilkesiyle  yürüdüğümüz bu yolda, kazasız belasız nice yılları Rabbimden niyaz ediyorum."  ifadelerini kullandı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ya Allah bismillah." sözlerinin ardından  tören alanında kurdele kesimi gerçekleştirildi.
 
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Marmara Otoyolu erdoğan
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