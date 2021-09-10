Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve büyüme açıklaması

Toplu açılış törenimizin ardından da sanatı söz olan şairlerin şehrinde gençlerimizle şiir konuşacak, şiirle konuşacağız. Burası 7 güzel adamın şehridir. Burası aynı zamanda hepsinin yüreği birbirinden güzel 1.2 milyon Maraşlı'nın şehridir.

Bugün Maraş bizi bir kez daha tüm kalpleriyle bağrına bastı. Rabbim uhuletimizi güçlendirsin.

Aslında bu buluşmayı haftalar öncesinden planlamıştı. Akdeniz ve Ege'de yangınlarla, Karadeniz 'de sellerle buluştuğumuz dönemden dolayı ziyaretimizi erteledik. Devletimiz afetlerin önlenmesi, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi, hasarların tazmini için çalışmaktadır. Durmak yok, yola devam dedik.

Sosyal medya ve diğer mecralarda dolaşıma sokulan fitne, fesat ve bozgunculuk faaliyetlerin milletimiz itibar etmemiştir. Türkiye'nin ve Türk milletinin felaketinden kendine çıkar sağlama peşinde koşanlar bir kez daha hüsrana uğradılar. Bırakın proje ve gayreti hayalleri bile olmayanların sonu inşallah hep hüsran olacaktır.

Biz 19 yıldır yaptığımız gibi eser ve hizmet siyaset iyle milletimizin gönlündeki yeri güçlendirmeye devam edeceğiz. Attığımız her adımda önümüze dizilen tuzakları birer birer bozarak hedeflerimize doğru yürüyoruz.

Salgın döneminde tüm ülkeler küçülürken biz sağlık hizmetlerinden ekonomiye kadar her alanda kendimizi olumlu yönde ayrıştırdık. Büyümede rekor üzerine rekor kırıyoruz. Yıllık ihracatımız 207 milyar doları geride bıraktı. İstihdamda salgın öncesinin üzerinde bir seviyeye geldik. Merkez Bankası rezervlerimiz 118 milyar doları buldu. Bay Kemal ne diyordu:128 milyar dolara nerede! Bunu sorup duruyordu. Dikkat ederseniz artık hiç sesleri çıkmıyor.

Bunlar akşam yalan sabah yalan. Zaten bunlar yalan terörü estirdiler. Artık ağızlarını açacak halleri kalmadı. İnşallah enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alarak, fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz. Fırsat çılarla mücadele ederek milletimizin refah seviyesini daha da yukarı taşıyacağız. Türkiye'yi yokların ve yoksulların ülkesi olmaktan biz kurtardık. Emin olun bizden başka da sizlerin dertleriyle dertlenip çözümler getirecek başka kimse yok. Bunlar avare kasnak gibi boşa dönüp duruyorlar.

Hala akılları tek parti zihniyetini ülkeye yeniden hakim kılmak olanlar, bu milletin demokrasi ve kalkınma talebine cevap veremezler. Ülkemize husumetiyle bilinen herkesle kolkola girmeyi siyasi ittifak sananlardan bu ülkeye hayır gelmez.

Bundan sonra da milletimizin hangi alanda neye ihtiyacı varsa bunu yapacak olan yine biziz. Biz bu millete efendi değil hizmetkar olmaya geldik. Bu yolda eksiğimiz varsa tamamlarız. Hatamız varsa düzeltiriz. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmadan son nefesimizi vermeyiz.

Yürüdüğümüz bu kutlu yolda artık hedeflerimiz bir el uzatımı mesafededir. Ödenecek tüm bedelleri ödedik, tüm fedakarlıkları yaptık, tüm sıkıntılara katlandık. Bunların hasılasını toplama, büyük, güçlü Türkiye'yi adım adım inşa etme vaktidir.