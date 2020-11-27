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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek tedbir açıklaması

AA |  27 Kasım 2020 Cuma - 13:36 | Son Güncelleme : 27 11 2020 - 14:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul Üsküdar'da Cuma namazı sonrasında açıklamalarda bulundu. Koronavirüs tedbirlerine ilişkin konuşan Erdoğan "Yeni tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip  koronavirüse (Kovid-19) ile mücadelede vatandaşların hassasiyetinin çok önemli  olduğunu belirterek, "Defaatle birçok tedbir açıklamamıza rağmen  vatandaşlarımızın hala kapalı mekanlarda bu işlere hiç dikkat etmediğini, kapalı  mekanlarda bakıyorsunuz sigara içmeye varıncaya kadar bunları yaptıklarını  görüyoruz. Maske takmadıklarını görüyoruz. 'TAMAM' diye ifade ettiğimiz,  özellikle maske, mesafe ve hijyen, bunlar çok çok önemli fakat buna dikkat  edilmediği sürece, hele hele büyükşehirlerde bunun artarak devamı kaçınılmaz hale  geliyor." dedi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali  Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
 
Bir gazetecinin Kovid-19 vakalarının artması ve alınan yeni tedbirlere  ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, Bilim Kurulu'nun her türlü hazırlığı, çalışmayı  yürüttüğünü dile getirerek, şöyle konuştu:
"Tabii burada vatandaşlarımızın hassasiyeti çok önemli. Defaatle  birçok tedbir açıklamamıza rağmen vatandaşlarımızın hala kapalı mekanlarda bu  işlere hiç dikkat etmediğini, kapalı mekanlarda bakıyorsunuz sigara içmeye  varıncaya kadar bunları yaptıklarını görüyoruz. Maske takmadıklarını görüyoruz.  'TAMAM' diye ifade ettiğimiz, özellikle maske, mesafe ve hijyen, bunlar çok çok  önemli fakat buna dikkat edilmediği sürece, hele hele büyükşehirlerde bunun  artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor. Tabii biz şu anda Sağlık Bakanlığımızın  da attığı bu adımlarla bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız.
 
 
Bizim fiziki altyapı olarak aslında bir sıkıntımız yok. Yani  hastaneler noktasında bir sıkıntımız yok. Şu anda tedbir olarak aşı konusu  biliyorsunuz gündemde. Aşıyla alakalı olarak da şu anda bizim kendi  faaliyetlerimiz hızla ilerliyor. Bu arada Rusya, Çin, Almanya, Almanya'da  özellikle Uğur Bey ve eşinin yaptığı çalışma da hassasiyetle ilerliyor. Tüm  bunlarla beraber gönüllüler diyebileceğimiz, aşı olmaya gönüllü olanlara yönelik  de adımımız var, onun hazırlıklarını da yapıyoruz ve şu anda özellikle Sağlık  Bakanlığımızın kararlı bir tutumu, tüm sağlıkçılarımızın bu konudaki kararlı  tutumlarıyla bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii vaka sayılarının artması,  vefatın bu noktada artması, bunlar şu anda bizim bu süreçteki en önemli üzüntü  duyduğumuz tablodur. Temenni ederiz ki bunları da süratle inşallah aşalım."
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda Kanal  İstanbul Projesi ile ilgili de yoğun şekilde talepler artıyor." dedi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazının  ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, yurt  dışından alınacak aşı siparişleriyle ilgili son durumun sorulması üzerine, şöyle  konuştu:
"Bu süreç matematik bir süreç değil. Bunlar şu anda bize bu  çalışmaları yürüten firmaların başta TÜBİTAK olmak üzere verdikleri raporlar. Bu  raporlar üzerinden hareket ediyoruz. Bu raporlara göre de en erken nisan  olabileceğini söylüyorlar ama bizim şu anda aşı ithali noktasında görüşmelerimiz  var. Mesela benim Sayın Putin ile yaptığım görüşmeler var, aynı şekilde Çin  Sağlık Bakanıyla Sağlık Bakanımın yaptığı görüşmeler var, bu görüşmeler devam  ediyor. Peyderpey de şu anda oralardan en azından gönderilen bazı aşılarla da  bizler bu aşıları gönüllüler üzerinde kullanmaya da başladık. Bir an önce  neticelerini görmek, yan etkileri nelerdir neler değildir, bunları görmek için de  çalışmalarımız devam ediyor."
 
 
"Kanal İstanbul Projesi ile ilgili talepler artıyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Türkiye Varlık Fonu toplantısına  başkanlık yapacağının hatırlatılması üzerine, kendisinin Varlık Fonunun resmen  başkanı olduğunu ifade etti. Daha önce belli periyotlarla aldıkları kararları  bundan sonraki süreçte de devam ettireceklerini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:
"Bunda fevkalade bir durum yok. Ancak önümüzdeki sürece yönelik Varlık  Fonunu küresel anlamda çok daha farklı bir yere oturtmak istiyoruz. Örneğin dün  mesela Katar Emiri'nin Türkiye ziyareti, aslında atılan bu adımlardan bir  tanesidir. Şu anda en önemli hedefler, işte dün attığımız imzalar. Biliyorsunuz  11 anlaşma imzalandı. Bunların içerisinde şu anda bazı firmaların kendi  hisselerini satışlarından tutunuz da farklı ülkelerdeki şirketlerin hisselerini  satın almaya varıncaya kadar atılan adımlar var. Önümüzde bizim en büyük proje,  benim 'Çılgın Projem' dediğim, Kanal İstanbul Projesi'dir. Şu anda Kanal İstanbul  Projesi ile ilgili de yoğun bir şekilde talepler artıyor. Yerli ve küresel bunlar  var. Dikkat ederseniz şu an itibarıyla yine bizim yatırımlarda herhangi bir durma  söz konusu değil. Yatırımlarımız alt yapı, üst yapı olarak devam ediyor. Bunların  içerisinde dikkate değer, bir numaralı proje, Kanal İstanbul Projesi'dir.  Projenin mimari boyutu hazırdır, bunun yanında teknik bütün boyutlar hazırdır.  Artık işin ihale safhasına gelmiştir. Bu görüşmeleri de Ulaştırma Bakanlığımızla  biz şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızı birleştirerek 'Bu işi birlikte  yürüteceksiniz.' dedim. Birlikte bu proje inşallah yürütülüyor. Bu adımı da en  kısa zamanda atarak, Kanal İstanbul Projesi ile İstanbul çok daha farklı bir  görünüme ve uluslararası anlamda da çok farklı bir güce ulaşacaktır."
 
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma  namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Üsküdar'daki Hz. Ali  Camisi'ne geçti.
 
Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı  Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi  Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve AK Parti İstanbul İl  Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.
 
Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını  yanıtladı.
 

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