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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya net mesaj: Provakasyonlara asla aldırış etmemekteyiz

19 Eylül 2020 Cumartesi - 20:11 | Son Güncelleme : 19 09 2020 - 20:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Hiçbir komplekse kapılmadan, içinden geçtiğimiz süreçleri vakur ve olgun şekilde yürütmekte, ısrarlı provokasyonlara aldırış etmemekteyiz." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde; 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2 bin yıllık geçmişi olan köklü ve kadim bir devlettir. Hiçbir komplekse kapılmadan, içinden geçtiğimiz tüm süreçleri vakur ve olgun şekilde yürütmekte, ısrarlı provakasyonlara asla aldırış etmemekteyiz.
 
Biz, samimi her çağrıya kulak vererek diplomasiye olabildiğince alan kazandırmak, sorunları diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz. Ülkemizin bir damla suyunu da bir karış toprağını da bu vizyonla savunmayı sonuna kadar sürdüreceğiz
 

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