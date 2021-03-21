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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü mesajı

AA |  21 Mart 2021 Pazar - 14:56 | Son Güncelleme : 21 03 2021 - 14:56

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Özel gereksinimli yavrularımıza yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla ilan edilen Dünya Down Sendromu Günü'nde tüm down sendromlu kardeşlerime ve kıymetli ailelerine saygı ve sevgilerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, BİP ve Telegram kanallarından 21 Mart Dünya  Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.
 
Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
 
"Özel gereksinimli yavrularımıza yönelik farkındalık oluşturmak  amacıyla ilan edilen Dünya Down Sendromu Günü'nde tüm down sendromlu kardeşlerime  ve kıymetli ailelerine saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Farkındalığınızla  dünyamızı güzelleştiriyor, zenginleştiriyorsunuz. İyi ki varsınız."
 
  
 
 
 
 

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Erdoğan Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü 21 Mart
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