Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler! 'Bu çağda yaşamıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

2020sadece bizler için değil tüm insanlık için yoğun bir yıl oldu. Tüm insanlık için acılarla dolu bir yıl oldu. Alınan tedbirler sayesinde 2021 yılı düşüş yılı olacaktır diye düşünüyor. Aşı vaka sayılarını daha düşürecek, inşallah sayıları azaltacaktır. Almanya ile ortak üretim söz konusu. TÜBİTAK Başkanı, Uğur Şahin ile görüşüyor.

CHP'li Sağlar'ın türban açıklaması

Bu zat bu çağda yaşamıyor. Geride kaldı. CHP'nin faşizan anlayışının bir yansıması. Daha bunlar çok şeyler görecekler. Hangi kurumdan mezun olduğunuz zaman nerelere gireceğiniz bellidir.

Daha çok mesafeler alacağız ama sen çağın dışında kaldı. CHP'nin nereden nereye geldiği çok açık ortada.