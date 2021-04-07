Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Türkiye için güven ve istikrar diyerek inandığımız yolda hangi istikamette yürüyeceğimizin tahaddüdünü verdik.

Konya'da Türk Yıldızları olarak bildiğimiz uçaklarımızdan birisi maalesef düşüyor ve pilot yüzbaşımız da şehit oluyor. Allah'tan kendilerine rahmet diliyoruz. Hep birlikte tüm şehitlerimizin ruhuna Fatiha okuyalım. Gerek ailesine gerekse tüm silahlı kuvvetlerimize, milletimize başımız sağolsun diyorum.

Tüm kalbimizde milletimizin önünde yepyeni bir dönemin açıldığına inanıyoruz. Türkiye için bu vizyon iç geçirilecek, iç geçirmek suretiyle ifade ettiğimiz bir rüya ötesinde somut bir hal almıştır.

Önümüze çıkarılan engelleri birer birer aşarak buralara geldik. Ülkemize kazandırdığımız eserleri her fırsatta hatırlamamızın 2023 vizyonumuza atıfta bulunmamızın sebebi budur. Madalyonun diğer yüzünü görmezden gelmiyoruz, kendi içimizde değişimler yapmamız gerektiğini biliyorum. Bu değişimi hayata geçirmeye başlıyoruz. Asla yanlışı savunmuyor, hemen gereğini yerine getiriyoruz.