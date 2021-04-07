Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Türkiye için güven ve istikrar diyerek inandığımız yolda hangi istikamette yürüyeceğimizin tahaddüdünü verdik.
Konya'da Türk Yıldızları olarak bildiğimiz uçaklarımızdan birisi maalesef düşüyor ve pilot yüzbaşımız da şehit oluyor. Allah'tan kendilerine rahmet diliyoruz. Hep birlikte tüm şehitlerimizin ruhuna Fatiha okuyalım. Gerek ailesine gerekse tüm silahlı kuvvetlerimize, milletimize başımız sağolsun diyorum.
Tüm kalbimizde milletimizin önünde yepyeni bir dönemin açıldığına inanıyoruz. Türkiye için bu vizyon iç geçirilecek, iç geçirmek suretiyle ifade ettiğimiz bir rüya ötesinde somut bir hal almıştır.
Önümüze çıkarılan engelleri birer birer aşarak buralara geldik. Ülkemize kazandırdığımız eserleri her fırsatta hatırlamamızın 2023 vizyonumuza atıfta bulunmamızın sebebi budur. Madalyonun diğer yüzünü görmezden gelmiyoruz, kendi içimizde değişimler yapmamız gerektiğini biliyorum. Bu değişimi hayata geçirmeye başlıyoruz. Asla yanlışı savunmuyor, hemen gereğini yerine getiriyoruz.
Türkiye'nin geldiği noktayı hala kabullenemeyenler var. Türkiye'nin sınırları boyunca terör koridoru oluşturmayı hala sürdürmeye çalışanlar var.
Proje genel başkanlar, proje partiler ve şahsiyetler üzerinden bizi yıkmaya, Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışanlar var. Bunlara karşı da tavizsiz bir şekilde mücadeleyi sürdürüyoruz.
Hiçbir temeli olmayan finans hareketlerine karşı da tedbirlerimizi alıyoruz. Bugün üretim tarafında çarklar dönüyor.
Turizm sektöründe potansiyelimiz çok büyük, hazırlıklarımız tamam. Salgın tedbirlerinden etkilenen yeme içme sektöründekiler başta olmak üzere tüm esnaflarımızın sorununu biliyor ve bunu ortadan kaldırmak için çalışıyoruz.
Mecburen sıkılaştırmaya yöneliyoruz. Amacımız ülkemizi bayram sonrasındaki güzel günler için hazırlamaktır. Türkiye'nin tek başına salgını yenmesi önemli değildir, önemli olan dünyadaki genel iyileşmesinin gerisinde kalmamak, mümkünse önünde gitmektir.
Avrupa ülkelerinin hemen tamamı Türkiye'den daha ağır kapatma tedbirleri uyguluyor. Biz Ramazan ayı sonrası vaka sayısını 1000-2000 seviyesine düşürürsek turizm için fırsatımız olacak.
CHP'nin başındaki zatın söylediklerinin yarısı yalan yarısı yanlış. Atomu parçalamış edası ile konuşuyor. İlgili birimlerimizden verilen yanıta rağmen arsızca aynı iftirayı sürdürüyor. Pek çok kanaldan yanlışı düzeltilmesine rağmen tekrar tekrar devam ediyor.
Tek bir konuşmasında 40 iftirayı, yalanı, yanlışı sıralayan bu zat bol keseden vaatler savuruyor. Vaatlerini yerine getirmezse siyasetçi oradan ayrılır. Bay Kemal hariç. Türkiye'de 10 milyon işsiz var, ben bunu çözeceğim diyor. Söylediği formüle kargalar bile gülüyor.
Emekli amiraller, büyükelçiler ve emekli milletvekillerinin yayınladığı, ki merkezinde CHP var. İçinde açık darbe tehdidi olan bildiriye onlardan daha çok sahipleniyor.