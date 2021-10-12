Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM konferansına iklim değişikliği mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı"na (COP15) video mesaj gönderdi.

Buradaki konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e daveti için teşekkür etti, 15. Taraflar Konferansı'nın hayırlara vesile olmasını diledi.

İnsanlık olarak iklim değişikliği, çevre felaketleri, kirlilik, su ve gıda güvenliği ile biyolojik çeşitlilik kaybı gibi sınamalarla karşı karşıya olunduğunu dile getiren Erdoğan, son dönemde dünyanın farklı köşelerinde yaşanan ve ciddi kayıplara yol açan tabii afetlerin bu sorunların ulaştığı vahim boyutları gösterdiğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabii afetler çevreye ve ekosisteme verdiği zararlar yanında insanların can ve mal güvenliğini de doğrudan tehdit ediyor. Şu gerçeği hepimiz biliyoruz; tabiattaki her şey zincirin halkaları gibi birbirine bağlıdır. Tahrip olan biyolojik çeşitlilik, kirletilen çevre, yok olan gıda ve su demektir." diye konuştu.