Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayraktar ailesine taziye ziyareti
AA | 21 Ekim 2021 Perşembe - 18:35 | Son Güncelleme : 21 10 2021 - 18:35
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatı nedeniyle Bayraktar ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Akşam saatlerinde Vahdettin Köşkü'nden ayrılan Erdoğan, Hadımköy'deki Baykar Savunma üretim tesisine geldi. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan
da eşlik etti.
Burada Baykar çalışanlarına da hitap Erdoğan, Bayraktar için dua etti.