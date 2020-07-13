Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya kararıyla ilgili yeni açıklama: Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım

ERDOĞAN: SABAHIN İLK IŞIKLARINA KADAR UYUMADIM

Sn Cumhurbaşkanımla konuştum ve ailemizin büyüğü olarak o tarihi Ayasofya nutku için tebrik ettim.Bir de gazeteci sorusu sordum tabi.

O gece nasıl uyudunuz?

'Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım' dedi.

Nasıl uyusun ki... Kime nasip olur böyle bir şey?