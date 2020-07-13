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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya kararıyla ilgili yeni açıklama: Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım

13 Temmuz 2020 Pazartesi - 12:38 | Son Güncelleme : 13 07 2020 - 12:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması kararıyla ilgili duygularını anlattı. "O gece nasıl uyudunuz?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım" yanıtını verdi.


Gazeteci Cengiz Er, Ayasofya'yı ibadete açan ve yönetimini Diyanet İşleri Başkanlığı'na devreden Danıştay kararının ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştuğunu aktardı.
 
ERDOĞAN: SABAHIN İLK IŞIKLARINA KADAR UYUMADIM
 
Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Er, "Sayın Cumhurbaşkanımla konuştum ve ailemizin büyüğü olarak o tarihi Ayasofya nutku için tebrik ettim. Bir de gazeteci sorusu sordum tabii; O gece nasıl uyudunuz? 'Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım' dedi. Nasıl uyusun ki... Kime nasip olur böyle bir şey?" dedi.

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