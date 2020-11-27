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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altın ve döviz çağrısı!
Milyonlarca vatandaşı çok yakından ilgilendiren önemli gelişme ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı geldi.Altıncı Varlık Barışı’yla, bir kez daha yurt dışı döviz ve altın gibi varlıkların Türkiye’ye getirilmesi sağlanacak. Yeni Varlık Barışı’yla, yurt dışından getirilen varlıklar için daha önce kademeli olarak düşürülen vergi oranı bu kez sıfırlanacak ve Varlık Barışı’ndan yararlananlar herhangi bir şekilde vergi ödemeyecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Yurt dışında ve yurt içindeki tüm vatandaşlarımızı, bu imkanı değerlendirmeye, ellerindeki parayı, dövizi, altını ve diğer sermaye araçlarını Varlık Barışı yoluyla sisteme dahil etmeye çağırıyorum” sözleriyle duyurduğu Türkiye’nin 6. Varlık Barışı uygulaması geçtiğimiz günlerde yasalaştı.