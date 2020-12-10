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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı

10 Aralık 2020 Perşembe - 9:30 | Son Güncelleme : 10 12 2020 - 10:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kovid-19 salgını sonrası yeniden şekillenecek dünyada, tüm politikaların insan hakları ekseninde yapılandırılması ve adaletsizlikleri giderecek etkin mekanizmaların geliştirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı  mesajında, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul  edilişinin 72'nci yıl dönümünde Türk vatandaşları ile tüm insanlığın 10 Aralık  Dünya İnsan Hakları Günü'nü tebrik etti.
 
Bundan 72 yıl önce daha adil, daha özgür, daha insan odaklı bir dünya  idealiyle kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin uluslararası  topluma sorumluluklarını hatırlatan önemli bir belge olma özelliğini halen  koruduğunu belirten Erdoğan, yönetim sistemini "insanı yaşat ki devlet yaşasın"  ilkesi üzerine inşa eden bir ülke olarak, hayata geçirdikleri reformlarla  vatandaşların hak ve özgürlüklerini kısıtlayan pek çok engeli ortadan  kaldırdıklarını ifade etti.
 
Erdoğan, demokrasiyi güçlendirerek, hukukun işleyişini hızlandırarak,  hak arama yollarını genişleterek ülkeyi hak ve özgürlükler alanında 18 yıl  öncesine göre çok daha ileri bir noktaya taşıdıklarını aktardı.
 
Milletin talep ve beklentileri doğrultusunda, ortaya çıkan yeni  ihtiyaçlar çerçevesinde reform iradelerini kararlılıkla sürdürdüklerini  vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:
 
 "Günümüzde İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne en büyük tehdidi,  kültürel ırkçılık, yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı oluşturuyor. Batı  toplumlarında Kovid-19 salgınıyla beraber başta inanç ve ibadet hürriyeti olmak  üzere beyanname ile güvence altına alınan vazgeçilemez hakların kullanımına  yönelik engellerin arttığını görüyoruz. Milyarlarca Müslümanın yaşam hakkından  adil yargılanma hakkına kadar temel özgürlüklerinin ayaklar altına alındığı,  ifade hürriyeti kisvesi altında mukaddes değerlerin aşağılandığı, nefret dilinin  medya organları ve devlet başkanı seviyesinde teşvik edildiği vahim bir tabloyla  karşı karşıyayız. Üyesi olduğumuz tüm uluslararası platformlarda bu tehditleri  dile getiriyor, ırk, din, dil ayrımı gözetilmeden İnsan Hakları Evrensel  Beyannamesi’nin tam manasıyla uygulanması için mücadele veriyoruz. Birleşmiş  Milletler tarafından İnsan Hakları Günü’nün bu yılki temasının 'Daha İyi  İyileş-İnsan Haklarına Sahip Çık' olarak belirlenmesini, bu bakımdan son derece  isabetli buluyoruz. Kovid-19 salgını sonrası yeniden şekillenecek dünyada, tüm  politikaların insan hakları ekseninde yapılandırılması ve adaletsizlikleri  giderecek etkin mekanizmaların geliştirilmesi gerekiyor."
 
Erdoğan, Türkiye'nin tarihinden ve medeniyet değerlerinden aldığı  ilhamla temel özgürlüklerin korunması için mücadele etmeye ve İnsan Hakları  Evrensel Beyannamesi ile bundan 72 yıl önce güvence altına alınan haklarına hala  kavuşamamış milyonlarca insana umut ışığı olmaya devam edeceğini belirterek,  gelecek günlerin tüm dünyaya sağlık, barış, refah ve huzur getirmesini diledi.
 
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Aralık İnsan Hakları Günü Recep Tayyip Erdoğan
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