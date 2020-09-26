Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'çığır açacak' dedi ve duyurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

100 BİN YARIŞMACI BAŞVURDU

İlk iki TEKNOFEST bu alana ilgi duyan gençlerimiz yanında çocuklarıyla beraber ailelerden oluşan milyonlarla İstanbul 'da yapılmıştı. Gaziantep 'ten yükselen heyecana ortak olmak istedik. Öncelikle tüm alanlarda dereceye giren takımları gönülden tebrik ediyorum. Şu karşımdaki kalabalık, bu manzara sizlerin azmini ve kararlılığını hiçbir virüsün, hiçbir engelin, hiçbir tehdidin durduramayacağını gösteriyor. TEKNOFEST'e bu yıl 84 farklı ülkeden 100 bin yarışmacı başvurusu yapıldı.

İnsansız su altı sistemleri yarışmasında ipi göğüsleyen TEKNOFEST ekibi şimdi uluslararası alanda rekabet edecek özgün sistemler gelişiyor. İki defa roket takımı birinciliği kazanan gençlerimiz bu başarılarını girişime dönüştürmeye hazırlanıyor. Yapay zeka girişimi kuran gençlerimiz, TEKNOFEST'in lise seviyesi birincileriydi. Yapay zekadan siber güvenliğe kadar her alanda çığır açacak yenilikler işte burada tohumlanacak. Yapay zeka, siber güvenlik, nesnelerin interneti gibi yeni gelişen alanlar başta olmak üzere teknolojinin her alanında benzer başarılar kazanılmaması için hiçbir sebebi yoktur.

PAYDAŞ SAYISI 14'TEN 63'E YÜKSELDİ

Festivalin paydaş sayısının 14'ten 63'e yükselmesi, bu heyecanın her kesimi sardığını ispatıdır. Gençlerimize duyulan güvenin ifadesi olan bu tablo bize özgün fikirler geliştiren, üreten, azmeden herkesin gereken mecrayı bulabileceği gösteriyor. Üretmek isteyen herkese aradığı fırsatı sunduk.

"BENZER BAŞARIYI UÇAN ARABADA DA YAKALAYACAĞIZ"

Daha düne kadar insanlı veya insansız hava araçları alanında esamesi okunmayan bir ülke durumundaydık. Bugün ise hedeflerine yönelen bir avuç insan sayesinde aynı alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik. İnşallah benzer başarıyı otomobilde ve uçan arabalarda yakalayacağız.

"GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİ TÜRK MALI DAMGASIYLA ÜRETİLECEK"

Ülkemizde bazılarının milli teknoloji hamlemizi küçümsediklerini teessürle takip ediyoruz. Teknoloji devrimini gençlerimizle birlikte yürütme çabamız ise bu dönüşümü enerjik bir şekilde hayata geçirme amacımızın bir kaynağıdır. Sizler hayallerinizde ısrarcı olursanız geleceğin teknolojilerinin 'Türk malı' damgasıyla tasarlanıp üretileceğine inanıyorum. Bugüne kadar gençlerimiz onlara güvendiğimiz hiçbir konuda bizi mahcup etmedi. Sevgili gençler, bizim medeniyetimiz insan medeniyetidir. İlim medeniyetidir, irfan medeniyetidir, hikmet medeniyetidir. Bu kavramların ifade ettiği ruhtan korktuğumuz dönemde teknoloji başta olmak üzere her alanda geriledik. Dikkatinizi çekmiştir, sık sık maziden atiye köprü kurmak ifadesini kullanıyorum. Bu öylesine söylenen bir cümle değildir. Mesela İslam Bilim ve Teknoloji tarihini bilmeyen, müzesini gezmemiş hiç kimse bizim şu anda yapmaya çalıştığımız işlerin ilhamını nereden aldığımızı anlayamaz.

"TEKNOFEST BU YIL 21 FARKLI ALANDA DÜZENLENDİ"

Bilim araştırmadır. Araştırma kavramının da tam tercümesi yeniden keşfetmektir. Bu gerçek bize araştırmanın ve geliştirmenin sınırının bulunmadığını ifade eder. Teknolojiye gönül veren gençlerimiz bu geniş alanın neresinden ilerlerse ilerlesinler önleri ve ufukları açıktır. TEKNOFEST'te yarışmalar bu yıl 21 farklı alanda düzenlendi. Belki ilerde bu sayı çok daha fazla artacaktır.