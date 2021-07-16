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Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu: TSK adeta destan üzerine destan yazıyor

AA |  16 Temmuz 2021 Cuma - 15:57 | Son Güncelleme : 16 07 2021 - 16:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kuvvet Harp Enstitüleri 8’inci Dönem Karargah Subaylığı ve 3’üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde konuştu.
Erdoğan, "Türkiye en eski kurmay eğitim sistemini kurmuş bir ülkedir. Askeri alanda da yeni bir seviyeye ilerliyoruz.TSK adeta destan üzerine destan yazıyor. Meselenin özünde insan olduğunun farkındayız." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğer Türkiye  güçlüyse dünyanın neresinde olursa olsun tüm mazlumlar, mağdurlar için bir çıkış  yolu vardır. Eğer Türkiye güçlüyse yakın uzak her yerde zalimlerin zulmü altında  inleyen her kardeşimiz için umut vardır. Türkiye'nin işte bu güçlü duruşunun en  önemli ayaklarından biri de askeri alanda verdiği mücadeleler ve kazandığı  zaferlerdir." dedi. 
 
Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Atatürk Harp Oyunu ve Kültür  Merkezi'nde, MSÜ Kuvvet Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Karargah Subaylığı ve  3'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.
 
Eğitimini tamamlayan subayları tebrik eden Erdoğan, 80'i, 17 farklı  ülkeden ?ve misafir olmak üzere 240 subayın mezun olduğunu dile getirdi.
 
 
Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kurulan Milli Savunma  Üniversitesinin kısa sürede güçlü bir askeri eğitim kurumu haline geldiğini  belirterek, "Üniversitemiz halihazırda 5 farklı şehirdeki 1110'u misafir, 16 bin  382 öğrencisiyle eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürüyor. Bugüne kadar  üniversitemizden 765'i misafir olmak üzere toplamda 23 bin 167 subay ve astsubay  mezun olmuştur." dedi.
 
MSÜ'nün kuruluşunu gerçekleştiren ve bugünlere gelmesini sağlayan  Prof. Dr. Erhan Afyoncu'ya teşekkür eden Erdoğan, TSK'nin subay ve astsubay  düzeyinde ihtiyaç duyduğu insan kaynağını karşılamanın yanında stratejik,  bilimsel ve kültürel faaliyetler gösteren MSÜ'nün yanında olduklarını ve olmaya  devam edeceklerini belirtti.
 
 
"Tarihimizdeki pek çok müessese, Batılıların modern dönemde önümüze  çıkarttıkları kurumların ilhamı veya kopyasıdır"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite bünyesindeki fakülte ve  enstitülerden mezun olarak TSK'ye katılan her subay ve astsubayın ordunun gücünü  artırdığını dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Türkiye, dünyanın sadece en köklü ordularından birine sahip olmakla  kalmayan, aynı zamanda en eski kurmay eğitim sistemini de kurmuş bir ülkesidir.  Bu yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığı'mızın kuruluşunun 2.230'uncu yılını  kutluyoruz. Dile kolay. Kurumlarımızın bir kısmı modern dönemdeki kuruluş yıl  dönümleri üzerinden tarih veriyor olsa da aslında çoğunun geçmişleri bir hayli  eskilere dayanıyor. Bizim tarihimizdeki pek çok müessese, Batılıların modern  dönemde önümüze çıkarttıkları kurumların ilhamı veya kopyasıdır. Artık siyasetten  ekonomiye her hususta olduğu gibi askeri alanda da yeni bir seviyeye ilerliyoruz.  Bu yeni seviyede Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem insan kaynağı hem eğitim kalitesi  hem donanımı itibarıyla mümkün olan en güçlü konuma ulaşması hayati öneme  sahiptir. Geçmişte bir dönem vesayet odaklarının, bir dönem FETÖ'cü hainlerin yol  açtığı kayıplara rağmen bu doğrultuda önemli bir mesafe katettik."
 
 
"Milletimizin ülkesine olan güveninin artmasında, ordumuzun  gösterdiği başarıların büyük payı vardır"
Türkiye'nin savunma sanayi teknolojilerinde geçen 15-20 yılda  katettiği mesafenin, tüm dünyanın dikkatle takip ettiği, örnek aldığı bir başarı  hikayesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Aynı başarıyı Milli Savunma  Üniversitemizde subay ve astsubay eğitimi alanında da görüyoruz. Ordumuzun er,  erbaş seviyesindeki insan kaynağıyla ilgili yeni modeller de oldukça tatminkar  bir şekilde yürüyor." dedi.
 
 
Erdoğan, TSK'nin sınırları koruma, sınırötesi harekatları  gerçekleştirme, dost ve kardeş ülkelere destek olma konusunda gösterdiği  performansla destan üstüne destan yazdığını belirterek, şunları söyledi:
"Milletimizin ülkesine olan güveninin artmasında, ordumuzun gösterdiği  başarıların büyük payı vardır. Elbette sistem ve teknoloji önemli olmakla  birlikte meselenin özünde insan olduğunun da farkındayız. Türk milleti askerliğe  ve teşkilatçılığa olan yatkınlığı sayesinde sürekli kendini yenilemeyi,  geliştirmeyi, büyütmeyi başarmıştır. Tarih boyunca kurduğumuz kesintisiz  devletler zinciri, bu kabiliyetin ürünüdür. Cumhuriyetimizi üzerinde inşa  ettiğimiz 600 yıllık Osmanlı çınarı bile tek başına bir milleti binlerce yıl  ayakta tutacak motivasyonu sağlamaya yeterlidir. Geçmişi Asya'nın dört bir  yanından Avrupa'nın derinliklerine uzanan Afrika'ya selam veren, kadim dönemlere  kadar uzanan izleri sebebiyle Amerika kıtasını kardeş bilen bir milletin uzunca  bir süredir kaderinin düğümlendiği yer işte burasıdır, Anadolu'dur, Türkiye'dir.  Eğer Türkiye güçlüyse işte tüm bu coğrafyalarda gurur vardır, sevinç vardır. Eğer  Türkiye güçlüyse dünyanın neresinde olursa olsun tüm mazlumlar, mağdurlar için  bir çıkış yolu vardır. Eğer Türkiye güçlüyse yakın uzak her yerde zalimlerin  zulmü altında inleyen her kardeşimiz için umut vardır. Türkiye'nin işte bu güçlü  duruşunun en önemli ayaklarından biri de askeri alanda verdiği mücadeleler ve  kazandığı zaferlerdir."
 

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