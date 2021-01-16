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Cumhurbaşkanı Erdoğan BİP ve Telegram'dan bugünkü mesaisini paylaştı

AA |  16 Ocak 2021 Cumartesi - 11:16 | Son Güncelleme : 16 01 2021 - 11:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya uygulaması BİP ve Telegram'dan paylaşımda bulundu.


"Günaydın kıymetli kardeşim." ifadesiyle mesajına başlayan Erdoğan,  şunları kaydetti:
"Hafta sonunuzun mutlu ve huzurlu geçmesi en büyük temennim. Bugün  İstanbul'dan Manisa'ya canlı bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Öğleden sonra saat  14.00'de başlayacak programla, Manisa'da tamamlanan enerji ve tabii kaynaklar  projelerini hizmete alacağız.
 
Enerji konusunun dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri olduğu  böylesine kritik bir dönemde, bu yatırımlar inşallah gücümüze güç katacak.  Türkiye'nin daha da büyümesi, güçlenmesi, tam bağımsız ve müreffeh yarınlara emin  adımlarla ilerlemesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Sizi en kalbi  duygularımla, muhabbetle selamlıyorum."

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