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Cumhurbaşkanı Erdoğan askerlerin bayramını kutladı

AA |  31 Temmuz 2020 Cuma - 8:56 | Son Güncelleme : 31 07 2020 - 9:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta Cudi Dağı'nın zirvesinde bulunan Nuh Peygamber Üs Bölgesi'nde görev yapan askerlere telefonla hitap ederek, "Cudi'nin mazisi maalesef hüzünlerle dolu. Tabii Gabar'da aynı hüzünleri hep yaşadık ama sağ olsun güvenlik güçlerimiz, verdikleri mücadeleyle buraları inşallah huzur beldeleri haline dönüştürdü. Ben tekrar bu vesileyle Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum." dedi.


Dün Güneyçam Jandarma Karakol Komutanlığında kalan İçişleri Bakanı  Süleyman Soylu, sabahın erken saatlerinde askerlerle bayramlaştı.
 
Daha sonra beraberinde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy,  Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan,  23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, Çakırsöğüt Jandarma Komando  Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet  Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Yavuz Selim  Kapancı, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ile Cudi Dağı'nın zirvesindeki  Nuh Peygamber Üs Bölgesi'ne (Sefine) helikopterle geçen Bakan Soylu, askerlerin  bayramını kutladı, bölgeyle ilgili bilgi aldı, askerlerle bayram namazını kıldı.
 
Bakan Soylu, telsizden bölgede görev yapan askerlerin bayramını tebrik  etti.
 
Mevzide nöbet tutan askerlerin aileleriyle telefonla görüşen Soylu,  onlarla sohbet etti ve bayramlarını kutladı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüşen Soylu, "Buralar huzur  alanı oldu. Buradan Bakan Yardımcımız, Jandarma Genel Komutanımız, Şırnak  Valimiz, Belediye Başkanımız, Şırnak İl Başkanımız, bu bölgedeki tüm  komutanlarımız, bütün arkadaşlarımızla hem bayramınızı tebrik ediyoruz hem de  size hem milletimiz hem de Şırnaklılar adına şükranlarımızı sunuyor,  hürmetlerimizi arz ediyoruz. Bütün kahraman güvenlik güçlerimiz buradalar. Cudi  Dağı'nın en tepesinden bayramınızı tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.
 
"Tüm güvenlik güçlerimize şükranlarımı ifade etmek istiyorum"
Bakan Soylu’nun telefonundan askerlere hitap eden Erdoğan, Mehmetçiğin  Kurban Bayramı'nı kutladı.
 
"Ben de öncelikle Sefine sakinlerine şahsım, ailem, milletim adına en  kalbi duygularla şükranlarımı bildirmek istiyorum. Gerçekten Cudi'nin mazisi  maalesef hüzünlerle dolu. Tabii Gabar'da aynı hüzünleri hep yaşadık ama sağ olsun  güvenlik güçlerimiz, verdikleri mücadeleyle buraları inşallah huzur beldeleri  haline dönüştürdü. Ben tekrar bu vesileyle Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum."  diyen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Allah beraberlik, huzur içinde kavuşmayı bizlere nasip etsin.  Sizlerle şu anda beraber olan tüm komuta kademesine, tüm güvenlik güçlerimize  tekrar şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Biz de  şu anda Marmaris'teki güvenlik güçlerimizle beraberdik. Bayram namazımızı orada  beraber eda ettik. Şu anda da onlarla vedalaştık, ayrıldık. Allah birliğimizi,  beraberliğimizi daim etsin."
 
Belediye Başkanı Mehmet Yarka da "Sayın Cumhurbaşkanım, tüm  Şırnaklılar adına sizlere en içten saygılarımızı sunuyor, bayramınızı kutluyoruz.  İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Bey burada, 40 yıldır arzu ettiğimiz  Sefine'deyiz. Bayram namazımızı beraber kıldık. Buranın ayrı bir önemi var. Sayın  Cumhurbaşkanım, Nuh'un Gemisi'nin bulunduğu yeri de talimatınızla inanç turizmine  açmak istiyoruz. Sizleri en kısa zamanda Şırnak'a bekliyoruz." şeklinde konuştu.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan da şunları söyledi:
"Mehmet Yarka kardeşim, öncelikle size verilmiş sözümü yerine  getiremediğim için mahcubum. İlk fırsatta Allah'ın izniyle o sözü yerine  getireceğiz. Süleyman Bey ile de görüştük geçen gün. O sözü inşallah çok çok  farklı bir şekilde yetine getirmek istiyoruz. Allah yardımcımız olsun. Tüm Şırnak  halkına selamlar, saygılar. Şu anda biz de kurbanımızı kesme mahalline gidiyoruz,  nice bayramlara inşallah."
 
Bakan Soylu da "Sayın Cumhurbaşkanım, hayırlı bayramlar diliyor,  hürmet ediyoruz. Allah kabul etsin. Allah tekrarını nasip etsin inşallah." dedi.
 
Sefine hakkında
Arapça "Sefine" kelimesi gemi anlamına geliyor. 5 bin 500 yıl önce  gerçekleştiği kabul edilen Nuh Tufanı'ndan sonra Hazreti Nuh'un Gemisi'nin Cudi  Dağı'na oturduğuna inanılıyor.
 
Kaynaklarda belirtildiğine göre, tufandan sonra geminin durduğu yerin  yakınına bir mabet inşa edildi. Bu yer Sefine mevkisi olarak biliniyor. Mekanın  kutsallığından dolayı Hazreti Musa döneminde Yahudiler, bu mabedi inançlarına  göre tasarladı, Hazreti İsa'dan sonra Hristiyanlar kilise haline getirdi.
 
Miladi 766 yılından sonra burası cami/mescid olarak kullanılmaya  başlandı. Bölge, üç din açısından kutsal görülüyor. Terörden arındırılmasının  ardından bölge, yaz aylarında ziyaret edilebiliyor.
 
 
 

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