Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa'da Alparslan Türkeş'in doğduğu müze eve ziyarette bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in doğduğu müze evi ziyaret etti.
Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da eşlik etti.
Müze hakkında bilgi alıp incelemelerde bulunan Erdoğan, özel defteri imzaladı.
Erdoğan'a müze ziyaretinde bir çocuk tarafından çiçek takdim edildi.
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in doğduğu müze evi ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in doğduğu müze evi ziyaret etti
AA | 19 Temmuz 2021 Pazartesi - 23:12 | Son Güncelleme : 19 07 2021 - 23:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in doğduğu müze evi ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa'da Alparslan Türkeş'in doğduğu müze eve ziyarette bulundu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in doğduğu müze evi ziyaret etti
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