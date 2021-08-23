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Cumartesi izni ile ilgili flaş açıklama! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor
Yıllık izin ile ilgili son dakika açıklaması! Cumartesi günü yıllık izinden düşer mi? Milyonlarca çalışan merak ediyordu. Cumartesi gününün yıllık ücretli izinden sayılıp sayılamayacağı tartışmalıdır. Cumartesinin iş günü kabul edilmesi nedeniyle pek çok işyerinde cumartesi günleri de izin hakkından düşülür. Ancak Yargıtay, cumartesinin yıllık izin günü sayılıp sayılmayacağını iş sözleşmesine göre değerlendiriyor.