Covid 19 aşısı bulundu mu? Putin’den korona açıklaması! Rusya aşıyı buldu mu?

Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının tescillendiğini bildirdi. Rusya Devlet Başkanı’nın yaptığı açıklama sonrası, Covid 19 aşısı bulundu mu? Rusya aşıyı buldu mu? soruları da arttı. Vladimir Putin, corona virüsüne karşı geliştirilen aşının üretimine yakında başlanacağını, Moskova'daki Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği aşının üretimine onay çıktığını duyurdu. Putin ayrıca, "Kızım da Covid-19 aşısı oldu" dedi. Dünya Sağlık Örgütü, aşı ile ilgili ilk açıklamayı yaptı. DSÖ sözcüsü, "Rus yetkililerle yakın temastayız" dedi. Öte yandan Rusya'nın geliştirdiği aşıya verilecek isim de belli oldu. İşte Putin korona açıklaması…

Covid 19 aşısı bulundu mu? Rusya aşıyı buldu mu? soruları yoğun bir şekilde aranıyor. Rusya’nın başkenti Moskova’daki Gamaleya Enstitüsü’nde geliştirilmeye başlanan ve iki aydan kısa bir süredir insanlar üzerinde denenen Covid-19 aşısına Rusya Sağlık Bakanlığı’ndan onay çıktı ve aşı resmi olarak tescillendi. Rusya böylece corona virüsü aşısını tescil eden ilk ülke oldu. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü de Putin’in korona açıklaması ardından, açıklama yaptı. İşte Putin ve Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklaması…

PUTİN’DEN KORONA AÇIKLAMASI!

Uluslararası ajansların “son dakika” uyarısıyla servis ettiği haberle ilgili bir açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptı. Putin, “En yakın zamanda aşının seri üretimine başlanacağını umuyorum. ‘’Benim kızım da Covid-19 aşısı oldu” diyerek, kızlarından birinin Covid-19 aşısını denediğini ve ilk gün 38 derece ateşinin çıktığını ama ertesi gün ateşinin 37 dereceye düştüğünü söyledi.

Aşının alıcı antikor ve hücresel bağışıklık oluşturduğunu belirten Putin, “Bunu çok iyi biliyorum, zira kızlarımdan biri aşıyı yaptırdı. Bir anlamda kızım da aşı deneyinde yer aldı diyebiliriz” dedi.

Rusya’nın resmi medya aracı Sputnik’te yer alan haberde Putin, aşılamadan sonra kızının ateşinin 38 dereceye çıktığını, ertesi gün ateşinin 37 derecenin biraz üstünde olduğunu ifade etti. Putin, “İkinci iğneden, aşılamadan sonra ateşi yine biraz yükseldi, daha sonra her şey ortadan kayboldu. Kendisini iyi hissediyor ve antikor yüksek düzeyde” ifadelerini kullandı.

AŞI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun Başkanı, Kirill Dmitriev de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ülkede geliştirilen COvid-19 aşısı ile ilgili konuşan Dmitriev, “Aşının adı Sputnik olacak” dedi.

Sputnik, Sovyetler Birliği’nin gönderdiği ilk uydunun adıydı. Bu uydu, Soğuk Savaş döneminde uzay yarışlarını da başlatan baş aktörlerden birisiydi.

"Aşının klinik denemelerine devam"

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Kovid-19 aşısının Gamaleya Araştırma Enstitüsünce geliştirildiğini aktararak, "Sonuçlara göre, aşı etkili ve güvenli olduğunu gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Klinik denemelere devam edileceğini belirten Muraşko, "Aşıyı geliştirenler ileride binlerce kişinin katılımıyla klinik denemelerine devam etmek için belgeleri hazırladı." dedi.

Rusya'nın tescil ettirdiği aşı ilk klinik safhada

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, Rusya’nın tescil ettirdiğini açıkladığı aşı, dünyadaki 26 aşı adayı arasında "birinci aşama klinik deneme" safhasında görülüyor.

DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier de Rusya'yı aşı çalışmaları konusunda uyararak, "Aşı gelişimi konusunda uzun süredir yürürlükte olan uygulamalar ve yönergeler var. Herhangi bir aşı halka verilmeden önce çeşitli deneme ve testlerden geçmelidir." ifadesini kullanmıştı.

Aşının klinik denemeleri 3 aşamada yapılıyor

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.

Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşı adayının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşı adayının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.

Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

DSÖ’DEN “AŞI” AÇIKLAMASI

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, Rus yetkililerin açıklamaları ile ilgili açıklama yaptı. DSÖ Sözcüsü, “Rus sağlık yetkilileriyle Covid-19 aşısının tescil alma süreciyle ilgili yakın temastayız” açıklamasını yaptı.

Cenevre’de açıklamalarda bulunan Jasareviç, “Rus sağlık yetkilileriyle yakın temastayız ve DSÖ’nün aşının değerlendirilmesiyle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Tekrar söylemek gerekir ki aşının bir dizi incelemeden ve testten geçerek güvenliğinin kanıtlanması ve etkisinin ortaya konması gerekir” dedi.