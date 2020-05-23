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Corona virüste son durum! Son 24 saatte 32 can kaybı oldu

AA |  23 Mayıs 2020 Cumartesi - 19:45 | Son Güncelleme : 23 05 2020 - 20:08

Sağlık Bakanı Koca, 23 Mayıs 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 40 bin 178 test yapılırken, yeni vaka sayısı bin 186 oldu. Bugün 32 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 4 bin 308'e yükseldi.


Türkiye'de son 24 saatte 1186 kişiye Kovid-19 tanısı  konulduğu, 32 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 155 bin 686, can  kaybının ise 4 bin 308 olduğu açıklandı. 
 
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı  Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs  Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 40 bin 178 test yapıldı ve 1186 kişiye  Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 32 hasta vefat etti, 1491 hasta iyileşti.
 
Toplam test sayısı 1 milyon 807 bin 673, vaka sayısı 155 bin 686 ve  vefat sayısı 4 bin 308 oldu.
 
Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 775, solunum cihazına bağlı hasta  sayısı 388 ve iyileşen hasta sayısı 117 bin 602 olarak kayıtlara geçti.
 
 
"Durumu ağır hasta sayımız bugün de azalmaya devam etti"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından  yaptığı paylaşımda, "Destek tedavisine ihtiyaç duyan, durumu ağır hasta sayımız  bugün de azalmaya devam etti. Test sayısına göre öngörülebilir düzeyde yeni  vakamız var. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir.  Koşulu: Maske   1,5 metre sosyal mesafe." ifadelerini kullandı.
 
 

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