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Corona virüs vaka sayıları arttı, düğmeye basıldı! Her mahallede oluşturulacak

AA |  07 Temmuz 2020 Salı - 15:10 | Son Güncelleme : 07 07 2020 - 15:10

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kentte Mahalle Pandemi Kurulu oluşturma kararı aldıklarını bildirdi.


Şahin, Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen  "Ulaşım ve Vatandaş Odaklı Akıllı Kentler Uygulamaları" konulu toplantıda yaptığı  konuşmada, salgınla mücadelede olağanüstü gayret gösterildiğini söyledi.
 
Gaziantep'in metrekareye düşen insan yoğunluğunda Moskova ile  yarıştığını dile getiren Şahin, açık alanlarla ilgili merkezde ciddi bir  sıkışmanın olduğunu belirtti.
 
"Zihinleri düzeltmemiz gerekiyor"
Fatma Şahin, ilaç ve aşı bulunana kadar maske, sosyal mesafe ve hijyen  kurallarına dikkat edilmesi gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu:
"Yeni normalin şehrimizde olduğu gibi ülkemizde de her şey normal  anlaşıldı. Aşırı sosyal şehrimiz var her şeyi birlikte yapmaya alışmış bir yaşam  şeklimiz var. En büyük sorun kafaları, zihinlerin değiştirmek, Ağrı Dağı'nı  oynatmak kadar zor. Ben her gün mahallelere gidiyorum. Mazeret olarak 'başkanım  maskem yok, maske bulamıyorum, maske pahalı' demesinler diye 15 günde 15 milyon  maske diye olağanüstü bir işi tam bir Gaziantep modeliyle başardık. Bu çok  bütçemiz, çok paramız olduğu için değil, insana kıymet verip onların yaşam  kalitesini artırıp ve ihtiyacını gidermekti. Kapı kapı da evlerine dağıtıyoruz.  Allah için ya çantasında ya kolunda ya çenesinin altında taşınıyor. Ondan sonra  'Bak dikkat etmezseniz yarın çok daha büyük sorun yaşarız' diye örnek verdiğimde  başka türlü anlaşılıyor. O yüzden zihinleri düzeltmemiz gerekiyor. Yoksa herkes  Allah için bütün belediyeler, sağlık kurulundaki herkes elinden geleni yaptı."
 
"Mahalle Pandemi Kurulu oluşturma kararı aldık"
Kovid-19 ile mücadele noktasında herkesin katılımcı olduğu yeni bir  çalışma modelini hayata geçireceklerini söyleyen Şahin, "Şu anda Mahalle Pandemi  Kurulu oluşturma kararı aldık. Burada okul müdürü, muhtar, cami imamı, o  mahalleye dair bütün kanaat önderleri, bir de sivil toplum vereceğiz. Çünkü  herkes validen bekliyor, herkes birinin başına zabıta ve polis koymasını  bekliyor. Böyle bir şey yok.  Yaşam alışkanlığını bir defa tartması lazım. Bu  konuda da gayret gösteriyoruz. Ben, birlikte başaracağımızı düşünüyorum."  ifadelerini kullandı.
 
Fatma Şahin, insanlarının toplu şekilde kapalı alanda bulunmaması  gerektiğine dikkati çekerek kentin 5 yerinde açık alanlarda nikah kıyılması için  çalışma yaptıklarını ve ilk nikahın da cuma günü kıyılacağını söyledi.
 
Toplantıda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Raylı Sistemler  Daire Başkanı Hasan Kömürcü ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Mete Deniz de alanlarına  ilişkin sunum gerçekleştirdi.

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Gaziantep mahalle corona virüs
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