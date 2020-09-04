Corona virüs tedbirleri denetlendi

Çankaya Kaymakamı Buhara, Çankaya İlçe Eminiyet Müdürü Zafer Kalkan ve Çankaya ilçesine bağlı polis, zabıta ve denetim ekiplerinin katılımıyla Dikmen Akpınar Mahallesi'ndeki pazaryeri, taksi durağı, restoran, eczane, otobüs ve Çankaya'da bir AVM'de ki dükkanlar denetlendi.

Maske, sosyal mesafe, hijyen kuralları ve ateş ölçümleri başta olmak üzere işletme sahiplerinin tedbir kurallarına uyup uymadığı kontrol edilirken, sosyal mesafe uyarı etiketi olmayan bir markete idari para cezası uygulandı. Maskesi olamayan vatandaşlara maske hediye edilirken, kurallara uymayan vatandaşlardan daha duyarlı olunması istenildi.