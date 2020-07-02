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Corona virüs neden erkekleri daha çok öldürüyor? Ortaya çıktı...
Son dakika haberine göre, dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle kadınların ve erkeklerin eşit sıklıkla enfekte olduğu görülüyor. Ancak, Covid-19 nedeniyle ölenlerin çoğunu erkekler oluşturuyor. Bu durumun altında yatan sebepler ise dikkat çekici...
Son dakika haberine göre, dünyayı etkisine alan ve 519 bini aşkın kişiyi öldüren pandeminin başlangıcından bu yana, erkeklerin yeni tip corona virüs ile enfekte olduklarında neden daha fazla acı çekmeye meyilli oldukları konusunda birçok olası neden ortaya konuldu.