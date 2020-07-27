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Corona virüs aşısında sona gelindi! Denemeler başladı

AA |  27 Temmuz 2020 Pazartesi - 21:25 | Son Güncelleme : 27 07 2020 - 21:25

ABD merkezli ilaç şirketi Moderna, son aşamasına gelinen yeni tip corona virüs (Kovid-19) aşısının denemelerine başladı.


Moderna ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü iş  birliğinde geliştirilen, 3'üncü ve son aşamada olan aşı adayı, ikişer doz halinde  gönüllüler üzerinde denenecek.
 
ABD'de 90 farklı yerde 30 bin kişi üzerinde denemelerine başlanan  aşıdan 30 Kasım'a kadar sonuç alınması bekleniyor.
 
Aşının Kovid-19'a karşı etkili olması durumunda üretim ve kullanımına  onay verilecek.
 
İlk aşamada 45 genç yetişkin üzerinde denenen aşının son aşamasına  risk grubunda olan yaşlı yetişkinler ve kronik hastalıkları bulunanlar da dahil  ediliyor.
 
Söz konusu denemeler, Kovid-19 aşısı konusunda yapılan en büyük  araştırma niteliğinde.
 

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