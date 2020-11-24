Çocuklara okuma sevgisi nasıl aşılanabilir?

Çocuğunuzun kitap okumayı sevmesini istiyorsanız bu alışkanlığı oluşturmak adına birkaç tane tüyo vermek istiyorum. İlk önce çocukların doğru kitapla tanışmaları gerekir. Eğer çocukları yanlış kitaplarla buluşturuyorsak kitap okumayı sevmemelerine çok da şaşırmamak gerekir. Bu yüzden ilk olarak doğru kitap nasıl seçilir bunu bilmeliyiz. Çocukların yaş gruplarına ve ilgi alanlarına göre doğru kitap seçmeyle alakalı araştırma yapmalısınız. Bir diğer husus ise evde kitapla alakalı konuşmalar yapılmasıdır.Kitap üzerine sohbet yapmak da çocukların kitaplara olan ilgisini arttıracaktır.

Son tavsiyem ise bu işe adım adım başlamalarını sağlamak adına zinciri kırma uygulamalarını incelemenizdir. Zinciri kırma uygulaması ise çocuk için ulaşılabilir bir hedef koyarak günlük okuma süreleri belirlemek.

Okuma hedefi tamamlandıktan sonra takvim üzerinden işaretleme yapılmalı ve bu işaretlemeler birleşe birleşe bir zincir haline gelmektedir. Çocuğunuzla zinciri kırmamak adına kitap okuma hedeflerine devam ederek alışkanlık kazandırabilirsiniz.