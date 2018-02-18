Çocuklar Duymasın 28. bölümde Tutku intikam peşinde!

Pazar akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Çocuklar Duymasın yeni bölümü heyecan dolu. Çocuklar Duymasın 28. yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de kanal D 'de...

ÇOCUKLAR DUYMASIN 28. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Başta Haluk ve Meltem olmak üzere, herkes Tutku’dan kurtulduklarını sanıp, derin bir nefes almıştır. Ancak, özellikle aşık olduğu adamın gözleri önünde küçük düştüğü için çok sinirli olan Tutku’nun intikam ı gecikmeyecektir. Tutku, Haluk ve Meltem’in mutluluğunu bozmak için geri dönecek ve bu sefer daha tehlikeli olacaktır.

Arkalarından dönen oyunlardan bihaber şekilde hayatlarına mutlu mutlu devam eden Haluk ve Meltem’in hayatı, aldıkları bir telefonla alt üst olur. Oğulları Havuç’a bir süredir kimse ulaşamamaktadır. Havuç ortadan bir anda kaybolmuştur. Haluk ve Meltem yana yakıla Havuç’u aramaya başlarlar, Havuç’un nerede olduğu büyük merak konusudur!

ÇOCUKLAR DUYMASIN 28. BÖLÜM FRAGMAN