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Çocuklar Duymasın 28. bölümde Tutku intikam peşinde!

18 Şubat 2018 Pazar - 13:11 | Son Güncelleme : 18 02 2018 - 13:14

Çocuklar Duymasın 28. bölüm fragmanı izleyenleri heyecanlandırdı. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Çocuklar Duymasın yeni bölümde tutku intikam peşine düşüyor. Peki başarılı olacak mı? İşte Çocuklar Duymasın 28. yeni bölüm fragmanı...


Pazar akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Çocuklar Duymasın yeni bölümü heyecan dolu. Çocuklar Duymasın 28. yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de kanal D'de...
 
ÇOCUKLAR DUYMASIN 28. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
 
Başta Haluk ve Meltem olmak üzere, herkes Tutku’dan kurtulduklarını sanıp, derin bir nefes almıştır. Ancak, özellikle aşık olduğu adamın gözleri önünde küçük düştüğü için çok sinirli olan Tutku’nun intikamı gecikmeyecektir. Tutku, Haluk ve Meltem’in mutluluğunu bozmak için geri dönecek ve bu sefer daha tehlikeli olacaktır.
 
Arkalarından dönen oyunlardan bihaber şekilde hayatlarına mutlu mutlu devam eden Haluk ve Meltem’in hayatı, aldıkları bir telefonla alt üst olur. Oğulları Havuç’a bir süredir kimse ulaşamamaktadır. Havuç ortadan bir anda kaybolmuştur. Haluk ve Meltem yana yakıla Havuç’u aramaya başlarlar, Havuç’un nerede olduğu büyük merak konusudur! 
 
ÇOCUKLAR DUYMASIN 28. BÖLÜM FRAGMAN

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