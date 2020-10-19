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Çocuklar doğanın dilini TÜBİTAK projesiyle öğreniyor

AA |  19 Ekim 2020 Pazartesi - 14:26 | Son Güncelleme : 19 10 2020 - 14:26

Afyonkarahisar'da TÜBİTAK tarafından da desteklenen proje kapsamında okul öncesi öğrencilerine doğada çevre ve doğa bilinci eğitimi ile tanışıyor.


TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı kapsamında  yürütülen ve sorumluluğunu Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Eğitim Fakültesi  Doktor Öğretim Üyesi Nezahat Hamiden Karaca'nın üstlendiği "Çocuklar doğanın  dilini öğreniyor" projesinde, okul öncesi 20 çocuğa doğal ortamda, canlılar ve  bitkiler hakkında bilgiler veriliyor.
 
Eğitimlerde çevre ve doğanın korunmasının önemi anlatılarak,  farkındalık oluşturulması amaçlanırken, çocukların doğaya duyarlı büyümeleri  hedefleniyor.
 
Proje kapsamında çocuklar, Afyonkarahisar'daki sulak alanlar, tabiat  parkları, mermer atölyeleri ile Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi'ne  götürülerek, buradaki bitki ve böcekleri inceliyor, ayrıca dürbünle kuş gözlemi  yapıyor.
 
Proje Koordinatörü Karaca, AA muhabirine, projeye katılan çocukların  ailelerine sosyal medya platformlarından çağrı yaptıklarını ve katılımcıları  başvurular arasından kurayla belirlediklerini söyledi.
 
Projenin, TÜBİTAK Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı kapsamında  Türkiye'de kabul edilen 82 projeden biri olduğunu aktaran Karaca, şunları  kaydetti:
 
"Projenin amacı, disiplinler arası yaklaşım ile birinci elden ve  öğrenen merkezli doğada öğrenme fırsatları sunmak. Bu doğrultuda doğa ile iç içe  bulunmayan ve daha önce hiç doğa ile çevre eğitimi almamış okul öncesi dönem  çocuklarının, belirli bir doğa eğitimi programı çerçevesinde, doğayı  tanımalarını, doğaya yönelik farkındalık oluşturmalarını istiyoruz. Aynı zamanda  ileride öğrenim yaşamlarından kullanacakları düşünme becerilerinin temellerinin  oluşmasını ve bilime karşı olumlu katkılar sağlamasını bekliyoruz."
 
Planlanan doğa eğitimi projesinde, alanında uzman bilim insanları ve  eğitmenlerin görev aldığını aktaran Karaca, "Çocukların drama, sanat, hareket,  müzik, matematik ve Türkçe etkinlikleri ile deney, gözlem, araştırma, keşfetme  gibi yöntem ve tekniklerle doğayı tanımalarını sağladık. Proje sonucunda okul  öncesi dönem çocuklarının doğayı ve çevreyi tanıyan, koruma ve geliştirme adına  etrafındaki bireyleri bilinçlendiren, doğa ve çevresinin sürdürülebilirliği için  yaşamlarında olumlu tutum ve davranışlara sahip bireyler olmalarını hedefledik."  dedi.
 
"Akran iletişimini geliştirdiler"
Nezahat Hamiden Karaca, salgın döneminde eve kapanan ve akran  iletişiminden uzak kalan çocukların projeyle arkadaş edinmesine katkı  verdiklerini anlattı.
 
Karaca, "Pandemiden dolayı çocuklarımız eve kapandı, bilgisayar ve  tabletle daha çok vakit geçirdi. Asosyal bir çizgiye girdiler, akran iletişimi  olmadı. Çekirdek aileleriyle çok fazla zaman geçirdiler. Biz bu projede doğadan  uzak olan, akran iletişimi zayıflamış çocuklara yeni arkadaşlar edindirdik.  Sosyal bir çevrede 5 gün boyunca vakit geçirmelerini, pandemi kuralları  çerçevesinde iletişim kurmalarını sağladık." diye konuştu.
 
Projeye katılan çocuklar ise çevreye atılan çöplere dikkati çekti.  Çocuklardan Elif Arya Tokacı (6), düşüncesiz kişilerin çevreyi kirlettiğini dile  getirdi, Mustafa Kartal (6) da doğaya çöp atanlara çok kızgın olduğunu ifade  etti.
 

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