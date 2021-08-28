CNN TÜRK ekibi Afganistan’da! İşte Kabil’deki son durum

Taliban’ın hükümeti kurup yönetimi ne kadar sürede belirleyecek, halk normal hayatına ne kadar sürede dönecek ve işler yolunda gidecek mi? Taliban açısından sadece bizlerin değil bütün uluslararası toplumun merak ettiği bir konu bu. Yaşanıp görülebilecek bir süreç. Ne ölçüde hakim olacağını bilemem ama Taliban bugüne kadar kırsal arazide dağlık arazide çatışmayla ömrü geçmiş bir örgüt ve artık başka bir konumda. Bugüne kadar elinde silah vardı ve hep savaştı şimdi bir şeyi yönetmek zorunda. Taliban’ın elindeki kadro bir devleti yönetecek düzeyde mi? En büyük soru zaten bu.

Taliban’ın lider kadrosu olumlu mesajlar veriyor dünyaya ancak sokaktaki Taliban üyeleri biraz farklı durumda. Bu kişiler en az 20 yıldır dağlık bölgelerde savaşan kişiler yani sosyal hayata bugüne kadar hiç karışmamış kişiler aslında. Başkent Kabil büyük ve kalabalık bir şehir. Bu noktalarda da insanlar aralarında diyaloglarla bazı sorunlar yaşanıyor. Taliban çok bir şeye karışmıyor şu an benim görebildiğim kadarıyla. Bazı noktalarda özellikle dış mahalleler kısmında bulunan halka karşı Taliban üyelerinin yaklaşımlarının sert olduğu söyleniyor.