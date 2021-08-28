CNN TÜRK ekibi Afganistan’da! İşte Kabil’deki son durum

CNN TÜRK Muhabiri Enver Kaptanoğlu'nun açıklaması şu şekilde; Çok uzun bir yol kat ettik Kabil'e ulaşmak için. Gerçekten zorlu ve uzun bir yolculuk oldu. Pakistan kısmından geçtik ve açıkçası Afganistan’a nasıl ulaşacağımız konusunda endişelerim vardı ama yolda başımıza bir sıkıntı gelmedi. Yolda Taliban’ın bazı kontrol noktası oluşturduğunu gördük. Kontrol noktalarında Taliban üyeleri bekliyor. Ekstra bir durum olursa müdahale ediyorlar. Kabil’in girişinde yine bir ana kontrol noktası var. Alarm seviyesi yükseltilmiş durumda.
İlk gözlemlerim şu oldu; birçok yerde inanılmaz bir kalabalık ve kuyruklar olduğunu gördüm. Bunu araştırdık, bütün bankalar kapalıydı işlem yapılmıyordu, kimse hesaplarındaki paraya ulaşamıyordu bugün bankalar ATM’lerini açtı. En fazla 200 dolar miktarında bir para çekilebiliyor buradan. Hava kararınca sokakta insanlar fazla olmuyor.
Taliban Sözcüsü bir açıklama yaptı ve kadın sağlık çalışanlarının işlerine geri dönme çağrısında bulundu. Kabil Havalimanı ile ilgili bir gelişme var, o da havalimanında şu an itibariyle ABD askerlerinin 3 kapıyı ve kendi noktalarını tahliye ettiği açıklandı ve Taliban buraya kendi güçlerini konuşlandırdı. Kabil'in kuzey doğusunda Pençşir vadisi var. Orada bir direniş başlatılmıştı. 3-4 bölge geri alınmıştı Taliban’dan. Taliban, Pençşir Vadisi'ne güçlerini soktuğunu duyurdu ama oradaki güçler bu haberi yalanladı.
Taliban’ın hükümeti kurup yönetimi ne kadar sürede belirleyecek, halk normal hayatına ne kadar sürede dönecek ve işler yolunda gidecek mi? Taliban açısından sadece bizlerin değil bütün uluslararası toplumun merak ettiği bir konu bu. Yaşanıp görülebilecek bir süreç. Ne ölçüde hakim olacağını bilemem ama Taliban bugüne kadar kırsal arazide dağlık arazide çatışmayla ömrü geçmiş bir örgüt ve artık başka bir konumda. Bugüne kadar elinde silah vardı ve hep savaştı şimdi bir şeyi yönetmek zorunda. Taliban’ın elindeki kadro bir devleti yönetecek düzeyde mi? En büyük soru zaten bu.
Taliban’ın lider kadrosu olumlu mesajlar veriyor dünyaya ancak sokaktaki Taliban üyeleri biraz farklı durumda. Bu kişiler en az 20 yıldır dağlık bölgelerde savaşan kişiler yani sosyal hayata bugüne kadar hiç karışmamış kişiler aslında. Başkent Kabil büyük ve kalabalık bir şehir. Bu noktalarda da insanlar aralarında diyaloglarla bazı sorunlar yaşanıyor. Taliban çok bir şeye karışmıyor şu an benim görebildiğim kadarıyla. Bazı noktalarda özellikle dış mahalleler kısmında bulunan halka karşı Taliban üyelerinin yaklaşımlarının sert olduğu söyleniyor.
Terör saldırısı ile ilgili endişeye gelirsek hala devam ediyor. Halk, normal hayatını devam ettirmeye çalışıyor en azından. Sokakta insanlar, ancak bir yandan saldırıyla ilgili bazı bilgiler var. Halen DEAŞ’ın intihar bombacılarının yakalanamadığı ve dolaştığına dair istihbarat var. Bu haberler halkta doğal olarak bir endişe yaratıyor. Endişelere rağmen bir yandan da herkes hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Bir otorite var diyemeyiz. Taliban 'yönetimi aldık' diye mesajlar veriyor ama uygulama kısmına geçilmedi. Benim gözlemim bu şekilde.