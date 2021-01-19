19 Ocak 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.568 0.71 EURO 9,0440 0.09
USD 7,4540 -0.25 ALTIN 440,100 -0.41
CANLI BORSA
TÜMÜ

Citroen 2021’de 40 bin satacak

19 Ocak 2021 Salı - 16:55 | Son Güncelleme : 19 01 2021 - 16:55

Citroen Türkiye 2020’de % 61 büyüyen otomotiv pazarında %128 büyüdü. Marka, bu yıl yeni gelecek modellerle satış hedefi 40 bine çıkardı.


2020 yılında, 22.254 adedi otomobil, 5.226 adedi hafif ticari olmak üzere toplamda 27.480 adet satış gerçekleştiren Citroen Türkiye, pazar payını %2,5’ten %3,6’ya yükseltti. Ticari araç pazarında da satışlarını geçen seneye göre %63 artıran Citroen, markalar sıralamasında iki basamak birden yükselerek beşinciliğe yerleşti.
 
Yeni C4 geliyor
Citroen Türkiye Pazarlama Direktörü Selen Alkım, 2021 yılı için yapmış olduğu değerlendirmede,” 2021 yılında otomotiv pazarını 700 bin adet olarak öngörüyoruz. Biz pazarda 39.500 adet satış ile %5.6 pazar payı elde ederek yakaladığımız başarıyı sürdürmeyi hedefliyoruz. Yılın ikinci çeyreğinde gerçekleştireceğimiz Yeni Citroën C4 lansmanı ile birlikte son yıllarda yer almadığımız C-HB segmentinde önemli bir oyuncu olacağız. Yılın üçüncü çeyreğinde de Yeni Citroën C3 Aircross SUV modelimiz yenilenecek ve segmentinde daha iddialı bir konumda olacak” dedi.
 

ETİKETLER

Citroen Yeni C4 C4
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.