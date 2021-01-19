Citroen 2021’de 40 bin satacak

2020 yılında, 22.254 adedi otomobil , 5.226 adedi hafif ticari olmak üzere toplamda 27.480 adet satış gerçekleştiren Citroen Türkiye, pazar payını %2,5’ten %3,6’ya yükseltti. Ticari araç pazarında da satışlarını geçen seneye göre %63 artıran Citroen, markalar sıralamasında iki basamak birden yükselerek beşinciliğe yerleşti.

Yeni C4 geliyor

Citroen Türkiye Pazarlama Direktörü Selen Alkım, 2021 yılı için yapmış olduğu değerlendirmede,” 2021 yılında otomotiv pazarını 700 bin adet olarak öngörüyoruz. Biz pazarda 39.500 adet satış ile %5.6 pazar payı elde ederek yakaladığımız başarıyı sürdürmeyi hedefliyoruz. Yılın ikinci çeyreğinde gerçekleştireceğimiz Yeni Citroën C4 lansmanı ile birlikte son yıllarda yer almadığımız C-HB segmentinde önemli bir oyuncu olacağız. Yılın üçüncü çeyreğinde de Yeni Citroën C3 Aircross SUV modelimiz yenilenecek ve segmentinde daha iddialı bir konumda olacak” dedi.