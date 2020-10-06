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Cinsel ilişkiden ne kadar süre sonra hamilelik testi yapılmalı?

06 Ekim 2020 Salı - 15:40 | Son Güncelleme : 06 10 2020 - 15:41

Korunmadan cinsel ilişkiye giren çiftler hamile olup olmadığını ve ne zaman hamilelik testi yapabileceğini merak ediyor. Peki, Cinsel ilişkiden ne kadar süre sonra hamilelik testi yapılabilir? İşte hamilelik testi ile ilgili bilmeniz gerekenler


Hamile kalıp kalmadığını öğrenmenin en basit yolu eczaneden alınacak basit bir hamilelik testi kitidir. Ancak cinsel ilişkinin ardından veya ertesi günü evde yapılan testler hemen sonuç vermeyebilir. Peki, Korunmasız cinsel ilişkiden ne kadar süre sonra hamilelik testi yapılır? İşte hamilelik testleri ile ilgili bilmeniz gerekenler...
 
Hamilelik bir çiftin cinsel ilişkiye girdiği gün başlamaz. Sperm ve yumurtanın döllenmiş bir yumurtaya katılması ve oluşması cinsel ilişkiden sonra altı gün kadar sürebilir. Daha sonra döllenmiş yumurtanın hamileliğe başlaması için uterusun astarına yerleşmesi süreci vardır. Bu da altı gün sürer. Çoğu evde hamilelik testi (eczanelerde satın alabileceğiniz tür), adet dönemi gecikmesinden sonraki süreden sonra hamileliği tespit edebilir.
 
Hamile kalmak istemiyorsanız ve korunmasız seks yaptıysanız, hamileliğin ortaya çıkma olasılığını azaltmak için korunmasız cinsel ilişkiden sonraki beş gün içinde acil kontrasepsiyon alabilirsiniz.
 
Acil kontrasepsiyon nedir?
 
Korunmasız cinsel ilişkiden ya da olabilecek kazalardan sonra, istenmeyen gebeliklerin daha oluşmadan önlenmesi için uygulanan yöntemlerdir. 

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