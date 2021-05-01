Akıllı telefon üreticisi Vivo Türkiye'ye geliyor

Oppo ve Xiaomi’den sonra Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo da, Türkiye'de üretime başlıyor. Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Gebze 'de 13 bin metrekare kapalı alana kurulan tesiste hazırlıklar tamamlandı. Çinli şirket üretim için şu ana kadar 25 milyon dolarlık yatırım yaptı.

Tesiste ilk etapta 200 kişi istihdam edilirken, telefon üretimine Mayıs ayının ilk haftasında başlanması planlanıyor.

Banttan çıkacak telefonları ilk olarak kamuoyuna duyuracak olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın fabrika ziyareti için de planlama yapılıyor