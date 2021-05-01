01 Mayıs 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.398 -0.26 EURO 9,9870 0.23
USD 8,2880 1.04 ALTIN 471,250 0.86
CANLI BORSA
TÜMÜ

Akıllı telefon üreticisi Vivo Türkiye'ye geliyor

01 Mayıs 2021 Cumartesi - 17:19 | Son Güncelleme : 01 05 2021 - 17:35

İki akıllı telefon üreticisinin ardından Çinli Vivo da Türkiye’de tesis kurdu. Üretime haftaya başlanacak.


Oppo ve Xiaomi’den sonra Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo da, Türkiye'de üretime başlıyor. Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Gebze'de 13 bin metrekare kapalı alana kurulan tesiste hazırlıklar tamamlandı. Çinli şirket üretim için şu ana kadar 25 milyon dolarlık yatırım yaptı.
 
Tesiste ilk etapta 200 kişi istihdam edilirken, telefon üretimine Mayıs ayının ilk haftasında başlanması planlanıyor.
 
Banttan çıkacak telefonları ilk olarak kamuoyuna duyuracak olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın fabrika ziyareti için de planlama yapılıyor

ETİKETLER

Vivo akıllı telefon Çin Oppo Xiaomi
©Copyright 2014 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.