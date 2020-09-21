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Çin uzaya okyanus gözlem uydusu gönderdi

AA |  21 Eylül 2020 Pazartesi - 16:39 | Son Güncelleme : 21 09 2020 - 16:39

Çin, üçüncü okyanus gözlem uydusunu fırlattı.


Xinhua'da yer alan habere göre, Hay Yang (Okyanus)-2C uydusu Long Mach (Uzun Yürüyüş)-4B roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi’nden uzaya gönderildi.
 
Çin Uzay Havacılık Bilim ve Teknoloji Şirketi tarafından geliştirilen HY-2C genel anlamda okyanus hakkında veri toplayacak ve okyanus gözlemi için daha önce fırlatılan HY-2B ve HY-2D uydularıyla bağlantı kuracak.
 
Fırlatma işlemi, Long March roket serisinin 347'inci misyonu olarak kayıtlara geçti.
 
Çin geçen hafta uzaya 9 uyduyu göndermişti.

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Çin gözlem uydusu okyanus
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