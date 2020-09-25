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Çin ordusunda 'casus asker' krizi!

DHA |  25 Eylül 2020 Cuma - 12:28 | Son Güncelleme : 25 09 2020 - 12:28

Çin ordusunda görevli bir askerin akıllı telefon aracılığıyla ailesi ve arkadaşlarına "devletin güvenliğine ilişkin belge ve askeri bilgileri sızdırdığı" gerekçesiyle görevden atıldığı duyuruldu.


Çin ordusu casus askerle sarsıldı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun stratejik öneme sahip olduğu ifade edilen Doğu Hareket Alanı Komutanlığı’nda görevli soyadı Chen olduğu belirtilen askerin, akıllı telefon aracılığıyla ailesi ve arkadaşlarına "devletin güvenliğine ilişkin belge ve askeri bilgileri sızdırdırdığı tespit edildi.
 
ASKERİ SIRLARI AİLESİ VE ARKADAŞLARIYLA PAYLAŞTI
 
Olayla ilgili açıklamalarda bulunan  Doğu Hareket Alanı Komutanlığı yetkilieri, asker Chen’in askeri sırları tartışırken ve orduyla ilgili fotoğrafları mesajlaşma uygulamaları üzerinden ailesi ve arkadaşlarıyla paylaşırken yakalandığını duyurdu.
 
AKILLI TELEFONDAKİ OYUNLARLA MESAJLAŞMA
 
Yapılan açıklamada, Chen’in ayrıca telefonda çevrimiçi oyunlar oynarken askeri kimliğini de açığa çıkardığı ve izin almadan ikinci el cep telefonu satın aldığını kaydetti. Yetkililer, Chen'in ordudan atıldığını ifade ederek, asker ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.
 

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Çin casus asker
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