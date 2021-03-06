06 Mart 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.542 0.26 EURO 8,9870 -0.32
USD 7,5370 0.34 ALTIN 411,330 0.23
CANLI BORSA
TÜMÜ

Çiftçiye müjde! Destek ödemeleri arttı!

06 Mart 2021 Cumartesi - 11:18 | Son Güncelleme : 06 03 2021 - 11:21

Yüzbinlerce çiftçiyi ilgilendiriyor. Yüzde yüz arttı! Çiftçinin rahat nefes almasını sağlayacak destek resmen açıklandı. 1 Ocak itibariyle geçerli olacak. Tarım ve Orman Bakanlığının "Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Çiftçi destek ödemeleri 2021 ne kadar oldu? Gübre desteği artırıldı mı? İşte detaylar...


Tarım ve Orman Bakanlığının "Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Çiftçi destek ödemeleri 2021 ne kadar oldu? Gübre desteği artırıldı mı? İşte Çiftçi destek ödemeleri ile ilgili merak edilenler...
 
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI! 
 
1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak tebliğle, çiftçilere sağlanan 2020 yılı gübre destekleri yüzde 100 artırılmış oldu. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanmıştı. Buna göre, katı-organik-organomineral gübre için dekar başına verilmesi kararlaştırılan 10 liralık destek 20 liraya yükseltildi.
 
2020 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi'nde yer alan çiftçilere, dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için daha önce 8 lira olarak duyurulan gübre desteği de 16 liraya çıktı.
 
Çeltik, kütlü pamuk, nohut, kuru fasulye, mercimek, patates, yağlık ayçiçeği, soya, dane mısır, kuru soğan, kanola, aspir, yaş çay, fındık, yem bitkileri, zeytin ve diğer ürünlere sağlanacağı belirtilen 4 liralık gübre desteği de 8 lira oldu.
 

ETİKETLER

Çiftçi destek ödemeleri 2021 Gübre desteği Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi çiftçi destek ödemeleri
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.