CHP vatandaşa küfür eden başkanı disipline sevk etti

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bir vatandaşa küfür eden Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın disipline sevk edildiğini duyurdu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Belediye Başkanı Alim Karaca , Lokman Hekim Fethiye Belediyespor’un kötü yönetildiğini söyleyen Serkan Yalnız adlı taraftara telefonla ulaşarak 12,5 dakika boyunca ağır küfürler etmişti. Olayı yargıya taşıyan Yalnız, Karaca’nın kendisine yönelik “Kemiklerini kırdıracağım, çocukları zor tutuyorum” dediğini belirterek, koruma talep etmişti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Lokman Hekim Fethiye Belediyespor’un kötü yönetildiğini söyleyen taraftara telefonda 12.5 dakika boyunca ağır küfürler eden Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca için MYK’ya sevk talimatı vermişti. CHP parti tüzüğü uyarınca disiplin işlemleri MYK kararı olmadan yapılamıyor.