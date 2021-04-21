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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Engin Altay hakkında suç duyurusu

21 Nisan 2021 Çarşamba - 13:54 | Son Güncelleme : 21 04 2021 - 13:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay hakkında, bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle, ‘tehdit’ suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay hakkında, bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle, ‘tehdit’ suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ENGİN ALTAY suç duyurusu
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