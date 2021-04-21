Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay hakkında, bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle, ‘tehdit’ suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Engin Altay hakkında suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Engin Altay hakkında suç duyurusu
21 Nisan 2021 Çarşamba - 13:54 | Son Güncelleme : 21 04 2021 - 13:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay hakkında, bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle, ‘tehdit’ suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
- Furkan Dede neden yok? Survivor ekstra furkan dede neden ayrıldı, kovuldu mu?
- Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü görevinden alındı!
- 23 Nisan kutlu olsun şiirleri! En çok okunan kısa Atatürk ve bayrak temalı 23 Nisan’a özel şiirler derlendi! İşte 23 Nisan ile ilgili şiirler
- Engin Altay'ın açıklamalarına RTÜK'ten inceleme