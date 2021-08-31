31 Ağustos 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.466 0.52 EURO 9,8610 -0.23
USD 8,3260 -0.55 ALTIN 484,520 -0.56
CANLI BORSA
TÜMÜ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Ferhan Şensoy için taziye mesajı

31 Ağustos 2021 Salı - 14:16 | Son Güncelleme : 31 08 2021 - 14:16

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.


Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Tiyatromuzun kıymetli üstadı Ferhan Şensoy'un vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Ülkemiz büyük bir sanatçısını kaybetti. Ailesine, sevenlerine, sanat camiasına, ülkemize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
 

ETİKETLER

CHP Kılıçdaroğlu Ferhan Şensoy taziye
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.