Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Tiyatromuzun kıymetli üstadı Ferhan Şensoy'un vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Ülkemiz büyük bir sanatçısını kaybetti. Ailesine, sevenlerine, sanat camiasına, ülkemize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
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- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Ferhan Şensoy için taziye mesajı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Ferhan Şensoy için taziye mesajı
31 Ağustos 2021 Salı - 14:16 | Son Güncelleme : 31 08 2021 - 14:16
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
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