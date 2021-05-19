CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan '19 Mayıs' mesajı

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Bundan tam 102 yıl önce, 19 Mayıs 1919'da Samsun 'a ayak basan Mustafa Kemal Atatürk'ün aklında, yurdu düşman işgalinden kurtarmak kadar güçlü bir düş daha vardı; Cumhuriyet. O Cumhuriyet ki uğrunda mücadele edilecek, acı çekilecek, gerektiğinde can verilecek; ama eninde sonunda gençliğe emanet edilecek. 19 Mayıs, Samsun'dan doğup tüm yurda yayılan güneştir.

19 Mayıs, Cumhuriyet’in önsözü, müjdecisidir. 19 Mayıs aynı zamanda, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Doğum günüm' dediği tarihtir. O, işte böylesine önemli bir günü gençliğe armağan etmiştir. Bir yılı aşkın süredir devam eden pandemi koşulları, 19 Mayıs coşkusunun sokaklara yayılmasını engellese de bu coşku yüreklerimizde asla eksilmeyecektir.