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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan '19 Mayıs' mesajı

Kaan ULU/ANKARA, (DHA) |  19 Mayıs 2021 Çarşamba - 12:19 | Son Güncelleme : 19 05 2021 - 12:19

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk’ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.


Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Bundan tam 102 yıl önce, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basan Mustafa Kemal Atatürk'ün aklında, yurdu düşman işgalinden kurtarmak kadar güçlü bir düş daha vardı; Cumhuriyet. O Cumhuriyet ki uğrunda mücadele edilecek, acı çekilecek, gerektiğinde can verilecek; ama eninde sonunda gençliğe emanet edilecek. 19 Mayıs, Samsun'dan doğup tüm yurda yayılan güneştir.
 
19 Mayıs, Cumhuriyet’in önsözü, müjdecisidir. 19 Mayıs aynı zamanda, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Doğum günüm' dediği tarihtir. O, işte böylesine önemli bir günü gençliğe armağan etmiştir. Bir yılı aşkın süredir devam eden pandemi koşulları, 19 Mayıs coşkusunun sokaklara yayılmasını engellese de bu coşku yüreklerimizde asla eksilmeyecektir.
 
Aklın ve bilimin yol göstericiliğinde aşacağımız bu zorlu günlerin ardından tek bir hedefimiz olacak; Güzel Cumhuriyetimizi, demokrasi ile taçlandırmak. O büyük gün gelinceye kadar bizlere yorulmak da umutsuzluğa kapılmak da yasak. Bağımsızlığımızın nişanesi olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını yürekten kutluyor; Bağımsızlık, Cumhuriyet ve Demokrasi mücadelesinin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile terörle mücadelede şehit düşen evlatlarımızı rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.
 

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CHP Kılıçdaroğlu 19 Mayıs
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