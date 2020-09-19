CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gazilerle görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazilerle görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle gaziler ile video konferans toplantısında biraraya geldi.Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu eşlik etti. Gazilere hitap eden Kılıçdaroğlu, "Şunu bilmenizi isterim ki şehitlerimiz ve gazilerimiz siyasi görüşü ne olursa olsun aslında bu toplumun ortak değerleridir. Yani sağcısı da solcusu da gaziye saygı duymak zorundadır, şehide saygı duymak zorundadır. Gazilerin ve şehitlerin toplumda ayrıcalıklı bir yerinin olması gerekir. Bunun savunulması da gerekir. Rahatlıkla şunu da ifade edebilirim ne şehit yakınları ne gaziler için siyaset kurumu var olan özeni şu ana kadar göstermiş de değildir. Biz şehitler arasında ayrımın kalkmasını, gaziler arasında ayrımın kalkmasını, şehit ve gaziler için devletin ortak ve tarafsız yaklaşması gerektiğini her ortamda bir şekilde dile getiriyoruz. İktidar tabii bizi sanki terör örgütünü destekliyormuşuz gibi, sanki gidip PKK ile biz masaya oturup anlaşma yapmışız gibi savunuyorlar" dedi.

'PEK ÇOK SIKINTI VAR'