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CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, koronavirüse yakalandı

DHA |  23 Kasım 2020 Pazartesi - 21:45 | Son Güncelleme : 23 11 2020 - 21:54

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, koronavirüse yakalandığını duyurdu.


Koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran Akın, "Bugün yapılan Covid-19 testim pozitif çıktı. Tedavi sürecim başladı. Sağlık durumum şu an iyi. İlgi gösteren herkese teşekkür ederim. Lütfen tedbirlere uyun ve sağlığınıza dikkat edin" dedi.

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Koronavirüs CHP Ahmet Akın
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