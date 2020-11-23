Koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran Akın, "Bugün yapılan Covid-19 testim pozitif çıktı. Tedavi sürecim başladı. Sağlık durumum şu an iyi. İlgi gösteren herkese teşekkür ederim. Lütfen tedbirlere uyun ve sağlığınıza dikkat edin" dedi.
- Haberler »
- Siyaset Haberleri »
- CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, koronavirüse yakalandı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, koronavirüse yakalandı
DHA | 23 Kasım 2020 Pazartesi - 21:45 | Son Güncelleme : 23 11 2020 - 21:54
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, koronavirüse yakalandığını duyurdu.
- Bakan Ziya Selçuk: Ülkemizin müreffeh geleceği sizin ellerinizde
- Joe Biden, ABD Dışişleri Bakanı olarak Blinken'i seçeceğini doğruladı
- On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! İşte kazandıran numaralar!
- CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, koronavirüse yakalandı
- Koronavirüs bir aileyi yaktı! Anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti!
- Ünlü sanatçı Onur Akın hastaneye kaldırıldı