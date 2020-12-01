01 Aralık 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.325 3.25 EURO 9,4220 0.93
USD 7,8420 0.21 ALTIN 456,540 2.13
CANLI BORSA
TÜMÜ

CHP eski İstanbul il başkanı Canpolat ifade verdi

AA |  01 Aralık 2020 Salı - 17:43 | Son Güncelleme : 01 12 2020 - 17:43

CHP eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na yönelik "hakaret" suçundan hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi.


Canpolat hakkında, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yapılan  düzenlemelere ilişkin 2016'da kullandığı ifadeleri nedeniyle Hisarcıklıoğlu'nun  suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "hakaret" suçundan  soruşturma başlatıldı.
 
Savcılık, soruşturma kapsamında Canpolat'ın ifadesinin talimatla  alınmasına karar verdi. Bunun üzerine Canpolat, CHP İstanbul İl Başkanı Canan  Kaftancıoğlu ve bir grup partiliyle Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.
 
Canpolat, savcılıktaki yaklaşık bir saat süren ifade işleminin  ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Yassıada'nın kültür  merkezlerinden biri olduğunu, mercan balıklarının merkezinin o bölgede yer  aldığını söyledi.
 
Yassıada'daki yeni yapılan düzenlemelere karşı çıktıklarını dile  getiren Canpolat, "Büyük bir etkinlik yapmıştık. O etkinlikte Yassıada'yı  betonlaştıranlara, beton adası yapanlara karşı toplumsal bir tepki oluşturduk. O  toplumsal tepki 4 yıl sonra TOBB başkanına yönelik dava konusu oldu. Yassıada'nın  neden peşkeş çekildiğini o zaman gördük. Peşkeş çekildi, tahrip edildi, doğası  mahvedildi. İstanbul'un en yeşil alanı mahvedildi, betona dönüştürüldü.  Betonlaşmalara karşı mücadele edeceğimizi söyledik, mücadelemizi sürdüreceğiz.  'Yassıada'yı betonlaştırmayacağımız' demenin davasıdır bu."
 
Canan Kaftancıoğlu da, davayı eleştirerek, "Bu davanın niteliği ne  olursa olsun bir Cemal Canpolat davası değil, bu dava aslında Cumhuriyet Halk  Partisi'nin, CHP İl Başkanlığının, halk için, kent için kentin geleceği için  mücadele eden ve doğruları söyleyen herkese tırnak içinde bir sopa gösterme  davasıdır. Bu göstermelik davalarıyla da hiçbir CHP'linin mücadeleden geri  kalmasını ya da doğru bildiğini söylemesine engel olacaklardır. Umuyoruz ve  diliyoruz ki yeniden hukukun üstünlüğü tesis edildiğinde doğru söyleyenlerin  değil, doğru söyleyenlere sopa olarak hukuku ceza gösterenlerin yargılandıkları  günleri de hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

CHP Cemal Canpolat TOBB ifade
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.