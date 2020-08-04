Cezayir basını yazdı: Türkiye firari yaveri iade etti

Cezayir ordusundan sızdırılan hassas bilgilerin arkasında olduğu belirtilen ve 2019’un sonunda Türkiye’ye kaçan askerin geçen hafta Cezayir’e teslim edildiği iddia edildi.

Cezayir basını, 2019’un sonunda Cezayir ’den Türkiye’ye kaçan ve ülkesine ilişkin askeri sırları sızdırmakla suçlanan Guermit Bounouira isimli subayın Türkiye’nin işbirliği sonucunda Cezayirli güvenlik güçlerine teslim edildiğini yazdı.

KURMAY BAŞKANINA EN YAKIN İSİM

Perşembe günü Türkiye’den ayrıldığı belirtilen asker dün askeri soruşturma komitesinin karşısına çıkartıldı. Ülke basınına göre, eski Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih’in eski ‘başyaveri’ olan Bounouira, Salih’in 2019 Aralık’ta ani bir şekilde ölmesinden bir hafta sonra ülkeden kaçtı. Salih, gösterilerin ardından Cezayir’i demir yumrukla yöneten eski Cumhurbaşkanı Abd ülaziz Bouteflika’nın istifaya zorlanmasında önemli rol oynamıştı.

YOLSUZLUKLA DA SUÇLANIYOR

Firari subay Bounouira’nın, ülkeden kaçmasının ardından son haftalarda Cezayir ordusuna ilişkin sızdırılan gizli bilgilerin arkasındaki isim olduğu iddia ediliyor. Yurtdışındaki emekli eski askerler ve muhaliflerle irtibat halinde olduğu belirtilen Bounouira hakkında yolsuzluk suçlamaları da bulunuyor.

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