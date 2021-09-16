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Çerkezköy'de masaj salonlarına baskın! 9 gözaltı

Onur KAYA/ ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA) |  16 Eylül 2021 Perşembe - 17:12 | Son Güncelleme : 16 09 2021 - 17:12

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, fuhuş yapıldığı iddia edilen 2 masaj salonuna polis baskınında, 4'ü yabancı uyruklu 6 kadın ile fuhşa aracılık ettiği belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.


Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde bulunan 2 spa ve masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarını aldı.
 
İş yerlerine operasyon düzenleyen ekipler, fuhuş yaptığı belirtilen 4'ü yabancı uyruklu üzere 6 kadını yakalandı. İş yerlerinde fuhşa aracılık ettiği iddia edilen A.A., M.D. ve A.D. de gözaltına alındı.
 
9 şüpheliden 4 yabancı uyruklu kadın, sınır dışı edilmek üzere Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi, diğer şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.
 
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Tekirdağ Çerkezköy fuhuş gözaltı
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