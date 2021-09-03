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Central Park'ta polis, selde mahsur kalanları böyle kurtardı

DHA |  03 Eylül 2021 Cuma - 16:22 | Son Güncelleme : 03 09 2021 - 16:23

ABD'nin doğu kıyılarında etkili İda Kasırgası sebebiyle New York kentinin Manhattan bölgesinde selde mahsur kalan sürücünün kurtarılma anları polis kamerasına yansıdı. Central Park’ta bulunan köprünün altında sele yakalan sürücü, şehir merkezinde zor anlar yaşadı.


ABD’nin doğu kıyısını etkisi altına alan İda Kasırgası’nda hayatını kaybedenlerin sayısı 46’ya yükselirken, selde mahsur kalan ABD’lilere New York itfaiyesi ve polisi yardımcı oldu.
 
New York şehir merkezi Manhattan’da Central Park’ta sel nedeniyle mahsur kalan bir sürücünün kurtarılma anları polisin güvenlik kamerasına yansıdı.
 
 
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ABD Central Park sel
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