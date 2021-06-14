Cem Yılmaz'dan takipçisine yanıt: Para bulursam...

Ünlü komedyen Cem Yılmaz geçtiğimiz günlerde 'Hokkabaz' filminin devamının geleceğini duyurmuştu. Yılmaz, daha sonra "Komutan Logar'a bir film yok mu? 'Joker' misali, nasıl bu noktaya geldi?" diyen bir takipçisine verdiği yanıtla gündem oldu.

Sosyal medya hesaplarından verdiği cevaplarla adından söz ettiren Cem Yılmaz Twitter 'da bir takipçisinin 2004 yılında vizyona giren 'G.O.R.A.' filminin karakterlerinden 'Komutan Logar' ile ilgili bir sorusuna kayıtsız kalmadı.

Ünlü komedyen, "Abi peki 'Komutan Logar'a bir film yok mu? 'Joker' misali, nasıl bu noktaya geldi?" diyen takipçisine, "Olur, iyi de olur ha... Para bulursam yaparım" yanıtını verdi.

Öte yandan Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde 2006 yılında vizyona giren 'Hokkabaz' filminin devamının geleceğini duyurmuştu. Yılmaz, "2022'de bir 'İskender' hikayesi daha yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.

"BİR BİTMEDİNİZ!"

Erşan Kuneri dizisinin hazırlıklarını sürdüren Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından isyan etti. Yılmaz, bir Twitter hesabından kendisine ait sözmüş gibi paylaşılan yazıya sert tepki verdi. Söz konusu paylaşımı Twitter hesabında alıntılayan Yılmaz, "Bu ülkenin en büyük sorunu bir şeyler geveleyip altına bir isim yazmak olsa gerek! Bir bitmediniz be! Nerede söylemişim bunu? Rüyanda mı?" sözleriyle tepki gösterdi.

ESKİ EŞİNE NAFAKA DAVASI AÇTI

Cem Yılmaz, 8 yıl önce boşandığı eski eşi Ahu Yağtu’ya çocuğu için ödediği aylık 10 bin dolarlık (85 bin lira) nafakanın 40 bin liraya düşürülmesi için dava açtı.

İstanbul 11. Aile Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu katılmazken, tarafların avukatları duruşmada hazır bulundu.